HOKEJ ONLINE: Sparta v Brně opět vede. Olomouc drtí Liberec, Litvínov řádí v Plzni

Oceláři se dál vezou na vítězné vlně, z posledních deseti extraligových duelů vyhráli devátý a upevnili své vedení v čele extraligové tabulky. Báječnou formu potvrdili proti Vítkovicím, které prohrály i třetí zápas v řadě a jsou až na třinácté příčce. Hosté přiom dokázali v Třinci otevřít během první třetiny skóre, během dvou minut ale o vedení přišli a po polovině zápasu nasměroval domácí za výhrou Zahradníček.

V duelu nejhorších týmů extraligy mezi Zlínem a Kladnem po opatrném začátku slavili vysokou výhru 5:1 hostující Středočeši. Berani tak s mančaftem Jaromíra Jágra prohráli i druhý duel v sezoně, na kontě mají stále jedinou výhru za tři body a krčí se na posledním místě tabulky s pouhými osmi body. Kladno na tom nicméně není o moc lépe, bodů nasbíralo osmnáct a na třinácté Vítkovice má sedmibodové manko.

Co napravovat mají hokejisté Sparty. Prohráli osmkrát po sobě a pokud padnou na ledě Komety, vyrovnají devět let starou nelichotivou sérii, kdy nezvládli devět duelů v řadě. Pražany sráží absence brankářské jedničky Saláka. Neinkasují debakly, prohrávají těsně, ale za to se body neberou. Kometa také nezáří, i v jejím případě se čekalo, že na tom bude lépe.

Pikantní souboj uvidí i zatím třetí Padubice. Dynamo před sezonou mocně posilovalo a na výsledcích je to vidět, teď navíc přijede rival z nedalekého Hradce Králové. Ten je v tabulce druhý, dá se tedy čekat nesmlouvavá bitva.

Na programu jsou i duely Liberec – Olomouc, Mladá Boleslav – České Budějovice a Plzeň – Litvínov.