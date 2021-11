HOKEJ ONLINE: Ukončí Sparta šílenou sérii porážek? Třinec našel rychlou odpověď na gól Vítkovic

Oceláři z Třince jsou pořádně rozjetí, když vyhráli osm z posledních devíti extraligových duelů, a jsou s náskokem v čele tabulky. Teď mohou báječnou formu potvrdit proti Vítkovicím, které prohrály dvě utkání v řadě a jsou až na třinácté příčce. Nad Třincem navíc vyhrály naposledy v prosinci 2020 a to ještě po nájezdech. První derby v této sezoně vyhrál Třinec na vítkovickém ledě 4:1.

Nejvyšší soutěž má sice na programu teprve 23. kolo, ale hodně s napětím čekají na duel s Kladnem fanoušci Beranů ve Zlíně. Jejich tým totiž v dosavadní časti soutěže slavil jen jedinou výhru za tři body a teď přijíždí předposlední celek tabulky – Rytíři Kladno – v čele s legendárním Jaromírem Jágrem. Případná výhra by jistě Zlínu zvedla sebevědomí. První vzájemný duel v sezoně vyhráli Jágr a spol. 3:2 v prodloužení.

Co napravovat mají hokejisté Sparty. Prohráli osmkrát po sobě a pokud padnou na ledě Komety, vyrovnají devět let starou nelichotivou sérii, kdy padli v devíti duelech v řadě. Pražany sráží absence brankářské jedničky Saláka. Neinkasují debakly, prohrávají těsně, ale za to se body neberou. Kometa také nezáří, i v jejím případě se čekalo, že na tom bude lépe.

Pikantní souboj uvidí i zatím třetí Padubice. Dynamo před sezonou mocně posilovalo a na výsledcích je to vidět, teď navíc přijede rival z nedalekého Hradce Králové. Ten je v tabulce druhý, dá se tedy čekat nesmlouvavá bitva.

Na programu jsou i duely Liberec – Olomouc, Mladá Boleslav – České Budějovice a Plzeň – Litvínov.