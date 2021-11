Katastrofa, lamentoval Gríger nad děravými deseti minutami. Fanoušci se dožadovali Tygrů

„Druhá třetina byla z naší strany katastrofa. Nemůžeme ji prohrát 0:4. Na to asi není žádná omluva... Ve třetí jsme se s tím snažili ještě něco udělat, ale dohánět takové manko už bylo těžké," lamentoval liberecký útočník David Gríger.

Přitom s parťáky vstoupil do zápasu výtečně. Už v sedmé minutě Severočeši vedli 2:0. Jenže pak v rozmezí necelých dvaceti minut kapitulovali šestkrát. „Když jsme 2:0 vedli, asi by nikdo nepředpověděl následující vývoj. Ve druhé třetině se nám nepovedlo skoro nic. Neustále se to na naši bránu valilo, faulovali jsme a oni nás trestali," hořekoval obránce Petr Kolmann. Ostatně dosud David Krejčí a spol. nevstřelili v této extraligové sezoně víc jak čtyři góly za zápas...

Ke kanonádě zavelel ve 14. minutě Řezníček a za 46 vteřin po něm vyrovnávací brankou Káňa, který si v této sezoně proti bílým šelmám připsal už pátý kanadský bod.

„Soupeře jsme tím dostali na koně. Nechali jsme se hloupě vyloučit a soupeř přesilovky výborně sehrál," litoval kouč Liberce Patrik Augusta. V početné výhodě Mora skórovala celkem třikrát.

Když ve 34. minutě zvýšil Lukáš Kuscera už na 6:2, z branky se poroučel Kváča a do akce šel Pavelka. „My chceme Tygry," skandoval záhy kotel libereckých fanoušků.

„Zápas jsme prohráli ve druhé třetině, která se nám hrubě nepovedla. Na druhou stranu soupeř byl neskutečně produktivní a prakticky z každé druhé střely nám dal gól," pověděl Augusta.

Domácí se sice ještě v závěrečné části dostali do hry po snížení Vlachem a Grígerem, ale ztrátu již smazat nedokázali. „Snažili jsme se z toho oklepat a ve třetí třetině jsme se trochu zvednuli, ale v důsledku to už nic neřešilo," uzavřel Gríger.