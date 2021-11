S Hořavou přišla výhra. Jsem rád, že jsem ho zlomil, vítá Jandač návrat parťáka

„Jsem hrozně rád, že se Miloš vrátil. Dělá se mi s ním dobře. Nebylo to jednoduché, ale naštěstí jsem ho nakonec zlomil. Mrzelo mě, když po minulé sezoně ze Sparty odešel," říká Jandač, který si pochvaluje i Matuškinův přínos. „Znám ho z KHL. Je výborný hlavně v přesilovkách. Takového beka jsme po odchodu Košťálka potřebovali," tvrdí.

Výhry nad Kometou si mimořádně považuje. Sparťané sice přišli ve druhé třetině o dvougólový náskok, avšak na Zaťovičovo vyrovnání na 2:2 záhy odpověděli třetí brankou. Mladý Hašek se radoval z premiérové trefy v elitní soutěži. „Tři body jsme ubojovali. Moc nám pomohl uzdravený brankář Salák. Bude se nám dýchat líp, ale pořád je před námi hodně práce. Byli jsme po závěrečné siréně v takové euforii jako bychom vyhráli mistrovství světa. Proto jsme zapomněli kolegům z Komety podat ruce," omlouvá se Jandač brněnskému realizačnímu týmu.

Také kapitánovi Sparty Michalu Řepíkovi se notně ulevilo. „Žádný další výpadek jsme si už nemohli dovolit. A mě osobně hřeje u srdce, že jsme šňůru nepovedených zápasů ukončili právě v tak ostře sledovaném utkání na ledě Komety," prozradil. Také on uvítal Hořavův návrat. „Jsme na něj zvyklí, nebylo to tudíž pro nás nic nového. Prozatím vše především bedlivě pozoroval, avšak v nadcházející reprezentační přestávce určitě začne pracovat na odstranění nedostatků hlavně v naší defenzívě," předpokládá.

Trenéři Sparty Praha Miloslav Hořava (vlevo) a Josef Jandač na archivním snímku z letošního play off. Nyní se jejich cesty na střídačce opět proťaly.

Vlastimil Vacek, Právo

Řepík u toho ale v nejbližších dnech nebude. S národním mužstvem totiž odcestuje na Karjalu a ve Švédsku a Finsku hodlá zabojovat o olympijský Peking. „Vždycky jedu na reprezentační sraz s radostí. Budu se snažit, abych předvedl co nejlepší hokej, a abychom uhráli co nejlepší výsledky. Pokud by se šance na Peking naskytla, byl bych určitě rád. Teď ale olympiádu ještě v hlavě nemám," líčí.

Věří, že po reprezentační pauze navážou Pražané v extralize na triumf v Brně. „Snad už budeme zase bodovat mnohem pravidelněji. Ze současné osmé příčky budeme chtít pochopitelně v tabulce výš," má Řepík jasno