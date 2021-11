Mizérie Zlína dostává tragickou podobu. Bez posil už i trenér hází flintu do žita

Měl to byl zápas, který dostane hokejisty Zlína alespoň trochu z mizérie. Taky ještě v polovině druhé třetiny nad Kladnem vedli, jenže pak v rozpětí pětadvaceti minut pětkrát inkasovali a po nedělní šesté porážce v řadě ztrácejí na předposlední Rytíře už deset bodů.

„Vnímám to tak, že pokud se tým rychle nedoplní o produktivní hráče, tak těžko věřit tomu, že jsme nějak schopni míchat kartami. Nevím, koho za to lynčovat, ale tým se evidentně nepostavil konkurenceschopně. Chybí tu tahoun," říkal zklamaně trenér Luboš Jenáček, podle nějž beznadějně poslední tým extraligové tabulky nutně potřebuje výrazně posílit v ofenzivě, aby měl naději bojovat o únik přímému sestupu do první ligy.

Po zápase měl v šatně ke zklamaný hráčům asi dvacetiminutový proslov. "Nápor na psychiku je velký, viděl jsem teď kluky totálně smutné. Pokud budou změny, jak dovnitř, tak ven, tým se prokysličí a třeba přijdou hráči, kteří zvládnou dávat góly a ještě s tím něco ve zbytku sezony udělají," prohlásil Jenáček.

Zatím je podle jeho slov na cestě pouze jedna nová tvář. „Hráč ze švýcarské ligy, který tam hrál stabilně 12 sezon. Řešíme taky další útočníky a pokud opravdu vedení klubu deklaruje, že peníze na to jsou, tak ty hráče musíme rychle přivést," zdůraznil 49letý kouč, jenž do boje se sousedem ze suterénu tabulky vyrukoval bez dvou nejproduktivnějších hráčů.

Fanouškům dochází trpělivost

Tomáš Mikúš byl na vlastní žádost vyměněn do Karlových Varů za obránce Hanouska. „Nasazuje se mi psí hlava, že jsem Tomáše vyhodil z mančaftu. Jeho agent volal na klub, že necítí důvěru. Já si pak s Tomášem volal a on neřekl ani slovo o tom, ať si jdeme věci vyjasnit. Zvesela nám popřál, ať se nám daří. Pokud jej nějaká motivační věta přiměla k tomu, aby vyskočil z potápějící se lodi..." Chyběl i další slovenský krajánek Peter Trška. „Nevešel se do sestavy, zejména defenzivní projev neměl takový, jak bychom se chtěli prezentovat," komentoval jeho absenci Jenáček.

Přesto Berani proti Kladnu otevřeli skóre, když Zbořil obral o puk Wooda a uspěl v samostatném úniku. Po 221 minutách tak skóroval nějaký zlínský útočník. Jenže šílenou bilanci už jedenáctého zápasu s jediným gólem z posledních třinácti to nezlomilo. „Máme tragickou koncovku a psychika valné části týmu je tak křehká, že jakmile inkasujeme, tak se to celé sype," krčil rameny Jenáček, jehož hodně mrzelo laciné vyrovnání.

Při první přesilovce hostů pak otočil skóre 13 vteřin před druhou třetinou chytrou tečí Adam Kubík. „Vložil jsem hokejku do střely, pomohlo mi taky to, že domácí gólman puk asi vůbec neviděl," líčil autor rozdílové trefy. Ve třetí třetině se Zlín už jen topil ve vlastní nemohoucnosti, nakonec z toho vzešla jeho nejtěžší domácí porážka v sezóně. Asi tři stovky rozezlených fanoušků po utkání marně žádaly vysvětlení od hráčů, které ochránila bezpečnostní služba.