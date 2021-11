Slovenský útočník Haščák odešel z Komety Brno do Slovanu Bratislava

Slovenský hokejový útočník Marcel Haščák zamířil z Komety Brno do Slovanu Bratislava, kde uzavřel smlouvu do konce sezony 2023/24. Čtyřiatřicetiletý majitel stříbrné medaile z mistrovství světa z roku 2012 se do Brna vrátil letos v květnu z mateřského Popradu. Za Kometu hrál už v letech 2016 a 2018 a získal s ní dva mistrovské tituly.