Šajbu! Ve Vítkovicích znovu obdivují ruského střelce. Je to cool, směje se obránce Solovjov

Už je to dvacet let, co fanoušci hokejových Vítkovic uznávali a také milovali ruského obránce Dmitrije Jerofejeva či jeho krajana útočníka Alexandra Prokopjeva. Na jejich um nyní nechává vzpomenout nedávná posila ostravského týmu obránce Alexej Solovjov. V sedmi zápasech za Vítkovice vstřelil ranami od modré čáry dva góly a z tribun se znovu ozývá mocné volání Šajbu! Šajbu!

„Slyšel jsem to v posledních minutách a bylo to fakt cool," usmíval se vítkovický bek po utkání v Třinci, kde v početní výhodě vstřelil jediný gól svého týmu. Domácí skóre otočili a zvítězili ve druhém letošním derby 2:1. „Asi nejtěžší zápas, co jsem tady zatím za těch sedm zápasů okusil. Napadali nás velmi rychle, hráli dobrý hokej. Vysoká kvalita extraligy mě opravdu překvapila," ocenil soupeře Solovjov.

I svou první extraligovou branku dal v přesilovce. Ve svém třetím zápase za Vítkovice od modré propálil defenzivu Zlína a úvodní trefou utkání pomohl tentokrát k vítězství 2:1. „Střelba byla vždycky jednou z mých nejsilnějších předností. Musím dál pálit agresivně, cítím se dobře, trenér i spoluhráči mi věří, tak musím pomáhat, jak se dá," vykládal 27letý obránce.

Do Ostravy přišel z Omsku, za který v minulé sezoně odehrál třináct utkání v základní části. Jedno přidal i v play off, může se tak počítat mezi držitele Gagarinova poháru pro vítěze KHL. „Potřebovali jsme kvalitního obránce, proto jsme jej angažovali. Potvrzuje, že má dobrou střelu i dobré bruslení. Navíc je to i výborný kluk do kabiny," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň, jenž na 188 centimetrů vysokého hokejistu dostal doporučení od brankáře Omsku Šimona Hrubce.

„Měl jsem kontrakt v KHL s Avangardem, času na ledě jsem ale moc nedostával. Rozhodl jsem se proto poohlédnout po něčem jiném. Chci hrát víc, jsem v ideálním věku, chci ještě jít dopředu. Vítkovice se ozvaly, já to vzal," svěřoval se Solovjov.

S tím, že jej fanoušci v Ostravě budou přirovnávat k oblíbeným Jerofejevovi či Prokopjovovi nepočítal. „Musím se přiznat, že jsem tyhle jména, než jsem přišel do Vítkovice nikdy neslyšel. Ale už jsem si o nich něco našel a taky něco slyšel i od fanoušků. Je to zajímavý příběh," pousmál se rodák z ruského hlavního města Moskvy. Přidat do něj další kapitolu může nechat ve středu, kdy Vítkovice doma v dohrávce 10. kola hostí Plzeň (od 16 hodin).