GLOSA: Lakatoš jako Jekyll a Hyde. Pokud zkrotí démony, bude znovu cenným zbožím

Ostravský rodák Jiří Tomaškovič přišel do světa médií v roce 2000, kdy nastoupil do okresního Týdeníku Region v Novém Jičíně. V roce 2007 zamířil z tehdy už Novojičínského deníku do krajské redakce Moravskoslezského deníku v Ostravě, kde přinášel především informace z extraligových hokejových stadionů v Třinci a ve Vítkovicích. Věnoval se také atletické Zlaté tretře či futsalu. V letech 2009 až 2011 pracoval na pozici editora v Týdeníku Sedmička, odkud v roce 2011 přesídlil na post externího redaktora MF Dnes se zaměřením na Novojičínsko. Od září 2012 pracuje v deníku Právo, nejprve jako redaktor zpravodajství pro Novojičínsko a Karvinsko, na začátku roku 2015 se vrátil ke sportu a pro deník Právo a web Sport.cz pokrývá sportovní dění v Moravskoslezském kraji.