Šéf Komety Zábranský byl po návratu na střídačku šťastný za výhru

"Hlavně to byl super zápas z obou stran, s obrovským nasazením a byly tam vidět emoce. Tři body jsou super. Strašně jsem si je přál, abych k tomu nějakým způsobem pomohl a vyšlo to. Od začátku jsem byl ve svém živlu. Jsem hrozně spokojený hlavně s nasazením, jak se kluci rvali. To předtím tolik nebylo. Ale vůbec to nechci spojovat s mou osobou," řekl Zábranský.

"Nemůžu posoudit, jak to vypadalo ze shora, ale dole jsem u kluků viděl obrovské emoce. Kluci se rvali, když jsem viděl Zaťu (Martina Zaťoviče), jak padl do střely... Snad bude v pořádku. Zda to bylo mnou, to nevím, důležité je, že jsme dodržovali systém, který jsme řekli. Jen se musíme pro příště vyvarovat zbytečných faulů, to je dnes alfa a omega všeho. Jinak jsme hráli výborně, vypracovali si spoustu šancí. Ale i Budějovice hrály výborně, divák se nemohl nudit," prohlásil Zábranský.

Jeho návrat na střídačku dal Kometě viditelný impulz. "V žádném případě jsem nechtěl měnit hlavního trenéra. Neexistuje. Hledali jsme jen řešení, jak tomu pomoci. A když Jirka přišel s tímhle nápadem, musel jsem do toho jít. Kometa je moje společnost, byli jsme jedenáctí, takže je mojí povinností mou pomoc nabídnout. Rozdělili jsme si role, bavíme se ovšem, vycházíme spolu výborně. Věřím, že nám to bude fungovat. Hlavně, ať Kometa vyhrává, nic jiného mě nezajímá," uvedl sedmačtyřicetiletý bývalý obránce.

Ke svému původnímu složení se vrátila elitní lajna Komety a k Petru Holíkovi a Martinu Zaťovičovi se opět zařadil místo Luboše Horkého americký kanonýr Peter Mueller. "Bavili jsme se o tom, jaké změny bych udělal já. A tohle byla jedna z těch důležitých. Důležité je, že jsme se na tom shodli všichni," podotkl.

"Jirka se rozhodl Holíkovu lajnu roztrhnout, protože se trápila. Holas nehrál to svoje, Zaťa měl zdravotní trable. Nebyl to vůbec špatný tah. Tím, že jsme je dali po nějaké době dohromady, věřím, že jim to bude fungovat jako předtím," prohlásil Zábranský.

Hráči Komety se radují z gólu.

Václav Pancer, ČTK

"Výhoda je, že Mišo Krištof hraje fantasticky, vedle něj mohu postavit kohokoli. Perfektně čte hru. Máme dvě špičkové lajny, třetí a čtvrtá musí bojovat, padat po hubě. A předávat útočné pásmo první a druhé formaci, od toho tu jsou," prohlásil Zábranský.

Hodně prostoru dostával devatenáctiletý syn mistra světa z roku 1996 Romana Meluzína Erik. "V průběhu zápasu jsem reagoval na to, jak se klukům daří. Třeba Erik Meluzín hrál fantasticky, proto jsem ho tam dával i na poslední minuty. Tohle je cesta, jak českému hokeji trochu pomoci. Dávat mladým šanci," řekl Zábranský.

Do branky se nedostala nová posila Jakub Sedláček, který přišel z Olomouce, ale slovenský reprezentant Matej Tomek. "Pro někoho to asi překvapení bylo, ale měli jsme informace ze slovenského nároďáku, které hovořily o jeho formě. Konec konců Maťo je vynikající gólman. To samé Sedlo a Klimson (Lukáš Klimeš). S gólmany půjdeme zápas od zápasu, teď jsme se rozhodli takto," prohlásil Zábranský.

V týmu ponechá všechny tři. "Řekl jsem, že s nimi čtrnáct dnů teď nic dělat nebudu. Počkám. Bude (v únoru) olympiáda, to musíme brát v potaz, Maťo třeba pojede. Vždycky jsem si přál mít tři kvalitní gólmany. Věřím, že to teď máme," doplnil Zábranský.

Kometa se před zbývajícím programem 24. kola posunula z 11. na 9. místo a šéf klubu má jasno, že musí dnešní výkon opakovat. "To je nutnost. Jirka se rozhodl, že posílí tým mnou, já doufám, že to pomůže k tomu, co si přál. Viděli jste, že jsem do toho aktivně zasahoval. Nebudu stát na střídačce jen tak, abych tam byl jako strašák. Jsem tam od toho, aby klukům pomáhal," podotkl Zábranský.

S hráči měl během přestávky pohovory. "Když jsme oznámili, že půjdu na střídačku pomoci, zavolali jsme si jednotlivé kluky, řekl jsem jim svůj názor, kde vidím největší rezervy. Ať to byli obránci nebo útočníci. Trošku jsme změnili hru v boxu v předbrankovém prostoru, který byl dneska hodně zahuštěný. Střel i dorážek tam moc nebylo, z nichž jsme doposud dostávali strašně moc gólů. Jako bývalý obránce ctím, že před brankářem a v brankovišti musí být čisto. Na tom trvám. Kdo bude hrát v Kometě na beku, tak to bude. Jinak tu nemůže být," uvedl Zábranský.

Kometa v průběhu utkání neustále hrozila z rychlých brejků. "Na místě je zmínit fantastickou práci našeho kondičního trenéra Martina Iterského. Jirka Kalous to taky umí nachystat. Řekl jsem, že nebudu zasahovat do něčeho, co funguje. Ale jsou určité systémové věci, které jsme změnili. Chtěli jsme tu hrát play off hokej, vytahovat hráče nahoru, bojovat. Až na fauly vše vyšlo," pochvaloval si Zábranský.