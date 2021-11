Indiáni našli zbraň na Rideru! Udeřili v přesilovkách

Ridera v úvodu nakročila k tomu, aby na západě Čech po pěti letech vyhrála v základní hrací době. Zásluhou Krenželoka šla do vedení, jenže pak ji srazila nedisciplinovanost. Plzeň proměnila v gól dvě přesilovky během tří minut, obě navíc využila už do třiceti sekund. „Ve druhé třetině jsme zlepšili pohyb a naštěstí skórovali ze dvou početních výhod," hodnotil trenér Škody Miloš Říha.

Za stavu 2:1 mohli domácí definitivně rozhodnout. Před druhou sirénou totiž vítkovický kapitán Roman Polák psychicky neunesl hit od Bulíře, dvakrát se po něm ohnal a poté se sápal na rozhodčí. Za to vyfasoval hned šest trestných minut. „Jeho reakce byla nepřiměřená, emoce by si měl pohlídat. Všechny fauly byly písknuty správně, nicméně zákrok na našeho kapitána nebyl vůbec potrestán," poznamenal asistent hostujícího kouče Radek Philipp s tím, že pokud by nebyl na mantinel sražen zrovna Polák, ale hráč drobnější postavy, pravděpodobně by skončil v nemocnici.

Zleva Gustaf Thorell (Švéd.) z Plzně, brankář Vítkovic Aleš Stezka

Miroslav Chaloupka, ČTK

Jenže Plzeň nevyužila šestiminutovou přesilovku, z níž navíc devadesát vteřin hrála pět na tři. A Vítkovice trestaly, v 58. minutě srovnal dělovkou od modré čáry Koch. „Bodu si vážíme. Hráli jsme devět oslabení, výsledek mohl být horší," míní Philipp. Domácí sice v početních výhodách duel v základní hrací době nerozsekli, ale bonusový bod v prodloužení si zařídili při hře čtyři na tři díky ráně Bulíře. „Vítkovice jsou díky návratu Dominika Lakatoše o mnoho silnější. Všechny týmy s nimi budou mít problém," připomněl plzeňský gólman Miroslav Svoboda, který v Ostravě strávil dvě předchozí sezony.