Rozhodl bitvu nejúspěšnějších českých klubů. Splašily se mi ruce, usmíval se Němec

Brněnští hokejisté splnili v prestižním extraligovém duelu dvou nejúspěšnějších klubů tuzemské historie proti poslední Jihlavě roli favorita, avšak poté, co přišli o dvougólový náskok, se museli spokojit s dvěma body za vítězství 3:2 v prodloužení.

Bodík navíc Kometě zajistil z trestného střílení za Šidlíkův faul útočník Vojtěch Němec. Forhendovou kličkou obelstil nedávného i budoucího spoluhráče Karla Vejmelku, jenž v brance Dukly zaskakuje na měsíčním hostování za gólmana Škarka, který je s českou reprezentací na světovém šampionátu do 20 let.

„Všiml jsem si, že Kája trochu povyjel dopředu, a tak jsem zkusil blafák. Ruce se mi splašily, trefil jsem to moc dobře," usmívá se Němec, jemuž se po návratu z hostování v Mladé Boleslavi v Brně daří. „Na trénincích jsem proti Karlovi míval při nájezdech jen zhruba tříprocentní úspěšnost, protože on je hrozně vysoký. Tentokrát to ale v zápase naštěstí vyšlo," netají radost.

Vzápětí ovšem připustil, že dva body jsou pro obhájce titulu málo. „Chceme se udržet před play off v popředí tabulky, měli bychom tudíž doma vyhrávat v základní hrací době. Každé vítězství se ovšem počítá, snad nás nakopne," myslí Němec už na čtvrteční střetnutí v Pardubicích. I v něm bude Brňanům chybět útočník Vincour, jehož vedení klubu uvolnilo finské Hämeenlinně na Spenglerův pohár.

Byl to nezvyk, přiznal gólman

Vejmelka, který nastoupil s logem Komety na masce, přiznal, že utkání pro něj bylo naprosto výjimečné. „Byl to veliký nezvyk nastoupit jako soupeř před brněnskými fandy. Hrozně jsem se na utkání těšil, měl jsem obrovskou motivaci. Prohrávat po první třetině 0:2 nebylo vůbec příjemné, ale je strašně fajn, že jsme se zvedli a duel takhle zdramatizovali. Před zápasem bych bodík asi bral, po něm si ale myslím, že jsme mohli klidně získat i dva," přemítá.

Prozradil, že za vítězství vypsal v jihlavské kabině finanční prémii. „Nepovedlo se, takže není potřeba říkat v jaké výši," tvrdí Vejmelka. Němce z působení v Kometě dobře zná. „Samozřejmě že přesně vím, na jaké varianty při trestných stříleních nejčastěji spoléhá. Jenže on má mimořádně šikovné ruce, udělal to naprosto skvěle," chválí parťáka, s nímž se za dva týdny znovu sejde v brněnské šatně.