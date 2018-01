Nevím, jestli mi hattrick uznají. Snad mi při posledním gólu škrtl puk o nohu, ŕekl Knotek

Vyhrát, vstřelit hattrick a ještě první v kariéře, to asi potěší?

Určitě. Teprve ale uvidím, jestli mi ho vůbec uznají. Když ano, samozřejmě budu rád. Nevím však, jak to tam při té páté brance bylo. Snad mi to škrtlo o nohu.

Když ano, bude vás to zřejmě něco stát?

Určitě. Něco je v kabině za hattrick vypsané.

Hodně chytrý byl váš první gól...

Puk se ke mně dobře dostal. Gólman byl vyjetý z brány, tak jsem ho zkusil trefit do zad nebo do betonu a šťastně se to do sítě odrazilo.

Po dvou třetinách jste vedli 3:1. Zdálo se, že zápas v klidu dohrajete. Jenže soupeř vyrovnal. V čem byl problém?

Mírně jsme měli navrch, ale Chomutov byl strašně nepříjemný a pořád hrozil. Dopředu chodí v pěti, obránci útočí. Museli jsme si neustále dávat bacha a nezvládli jsme to.

Potíž byla i v tom, že jste dvakrát inkasovali při vlastní přesilovce. To se často nestává?

Nám bohužel ano. Trochu to hrajeme laxněji, než by bylo zdrávo a utkání si tím zbytečně komplikujeme.

Nakonec jste to ale na svou stranu přece jen strhli...

Klíčové bylo, že se nám podařilo dát gól ještě v té přesilovce, při které soupeř vyrovnal na 3:3. Chtěli jsme to odčinit, vlítli jsme na ně, stříleli a vyplatilo se. Odskočili jsme a pak už si to pohlídali. Vítězství za tři body je pro nás straně důležité..

Na svém kontě máte už 14 gólů, jste nejproduktivnějším hráčem svého týmu...

Z pohledu sezóny je to perfektní. Poslední zápasy ale byly špatné, hodně. Naše lajna pořád inkasovala. Takže momentálně jsem se moc dobře necítil. Snad mi ty góly pomohou zase se nakopnout zpátky.

Do konce základní části zbývá už jen dvanáct kol. Díváte se na tabulku?

Ne. Nechci však, aby to vyznělo špatně. Nemíním přemýšlet, kalkulovat, co se stane, když ten či onen prohraje nebo vyhraje. Pochopitelně chci do play off, a aby se to podařilo, musíme sbírat body, jak to jen jde. Ideální by bylo, kdybychom jich do přestávky získali co nejvíce.