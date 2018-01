Komunikuje s Vancouverem, teď dvěma góly Jašek sestřelil Litvínov

Liberec celou první třetinu s Vervou nechával vyniknout v brance Pavla Kantora, bílé šelmy se střelecky znovu trápily. Vysvobodil je individuální akcí právě odchovanec Třince. Je mu sice teprve dvacet let, ovšem v přesilovce si počínal jako mazák. „Získal jsem rychlost a viděl jsem, že mě bek nestíhal, tak jsem se nacpal do branky. Snažil jsem se vystřelit na první tyč a naštěstí to tam padlo," popsal povedenou akci vedoucí k uklidňující první brance.

„Úžasně se natlačil do brány a vzal to na sebe. Druhý gól dal zase z dorážky, nebál se. Tohle od něj potřebujeme, Filip (Pešán) asi věděl, proč ho do Liberce kupuje," pochválil parťáka o jedenáct let starší obránce Ladislav Šmíd.

Tygři vstřelili tři z pěti branek v početní výhodě, jednu v oslabení. „Rozhodly přesilovky. Ale hlavně jsme konečně proměňovali vyložené šance, což se nám v přechozích zápasech nedařilo," radoval se Jašek.

Pro Liberec to jsou veledůležité tři body, neboť finalista posledních dvou ročníků je stále mimo pozice zaručující alespoň start v předkole play off. „Byl to v podstatě zápas o šest bodů. Teď máme další tři domácí utkání, můžeme se od nich odrazit a udělat ještě úspěšnou sezónu," věřil třinecký rodák, kterého v roce 2015 v šestém kole draftoval Vancouver Canucks.

„Teď už běží třetí poslední rok, kdy mě mohou podepsat," poznamenal. S klubem NHL je každopádně stále v kontaktu. „Skauti se na mě chodí dívat. Teď byli i na Lize mistrů ve Švédsku," prozradil Jašek.

Jenže s Växjö Bílí Tygři v semifinále LM vypadli po venkovní prohře 1:6 a domácí remíze 1:1, kde jedinou branku střílel právě Jašek. Teď se trefil hned dvakrát. „Ale teď tady nebyli," smál se. „Ve Švédsku mi však říkali, že za mnou ještě přijedou, tak třeba mi ty dva góly pomohou," doplnil muž utkání s Vervou.

V tomto ročníku také odehrál čtyři zápasy za farmu Liberce v Benátkách nad Jizerou. „Pomohlo mi to. Dostal jsem tam velký prostor, hrál jsem i oslabení, což v Liberci není. Ale chci hrát v extralize, nechci hrát v první lize. To byl můj hlavní cíl, udržet se tady," připustil.

„Posledních pár zápasů se mi líbí víc a víc. Začíná si věřit. Je to určitě kvalitní hráč, ale s mladými hráči je to jednou nahoru a jednou dolů. Tak doufám, že půjde jen nahoru a pomůže nám góly ve zbytku sezóny," uzavřel Šmíd. Další příležitost bude mít se spoluhráči hned v neděli, kdy Liberec hostí Zlín.