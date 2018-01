Klaun Buchtelemu neprošel. Sparta musí za útočníkova slova platit

Buchtele na konci druhé třetiny za bezbrankového stavu docílil gólu, hlavní sudí Kubičík s Pešinou jej však na doporučení videorozhodčího Rudolfa Potsche neuznali, neboť podle něj prokazatelně šlo o kopnutí do puku bruslí.

„Nevím, co za klauna tam sedělo nahoře, že to neuznal. Stálo nás to body, stálo nás to zápas. Šli bychom do vedení. Z mé strany určitě jasné pochybení," zuřil Buchtele jen pár minut po utkání, které Sparta nakonec prohrála 0:1.

Záznam celé situace naleznete zde a zde.

„Viděl jsem to jednoznačně. Za mě regulérní gól. Myslím si, že aby byl důvod k neuznání, tak by to muselo být evidentní kopnutí z mé strany, což tam nebylo. Byl jsem do té situace ještě natlačený," pokračoval sparťanský forvard.

O den později mu sice předseda komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje Vladimír Šindler dal za pravdu, když uvedl, že branka měla platit, a Potschovi byla do 25. února pozastavena delegace pro utkání nejvyšší soutěže, trest ale nakonec nemine ani Buchteleho.

Podle herního řádu soutěže totiž mají kluby povinnost zajistit, aby v den utkání nikdo z hráčů, trenérů, členů realizačních týmů ani funkcionářů ve sdělovacích prostředcích nehodnotil výkon rozhodčích. To Buchtele porušil, takže Řezníček v souladu s herním řádem udělil Spartě desetitisícovou pokutu.