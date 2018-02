Tresty za vulgarity v hokejové extralize už budou tajné. Excesy v hledišti nejprve posoudí etická komise

„Veškeré podněty o nesportovním chování diváků, ať už od delegátů nebo samotných klubů, nyní půjdou přes tuto komisi, aby došlo k pokrytí všech excesů v hledišti. Kluby se k tomu staví aktivně a bude pak na komisi, které případy doporučí k disciplinárnímu řízení. Veškerá škála trestů ale zůstává v platnosti," přiblížil ředitel soutěže Josef Řezníček.

Jednání APK vyvolal šéf českého hokeje Tomáš Král s přáním, aby došlo k vyjasnění postojů a bylo zajištěno monitorování chování fanoušků na všech stadiónech zároveň. Už o víkendu zrušil rozhodnutí disciplinárky, která uzavřela pro domácí utkání Brnu i Plzni část hlediště vyhrazené fanouškovskému kotli. „Využil jsem pravomoci, kterou mi dávají řády, neboť považuju za neúnosné, aby vedení soutěže a disciplinární komise byly vystavovány eskalujícím útokům za to, co si navrhly a schválily samy kluby," řekl Král.

Hlavně směrem k divákům musí být zřejmé, kdy je nějaký ten peprnější výraz tolerován a kdy už přicházejí pokuty. „Pravidlo se zavedlo s ohledem na to zkulturnit prostředí na stadiónech a vzešlo z přání klubů, které se většinově dohodly na tom, že chtějí tvrději postupovat proti vulgaritám," uvedl Řezníček a připustil, že kluby asi trochu podcenily osvětu.

Právě Plzeň i Brno mají největší problémy s nesportovním chováním svých příznivců vůči soupeři i rozhodčím. Lídr tabulky za to zaplatil už 142 tisíc korun, Kometa 120 tisíc. Když oba kluby po podmínce vyfasovaly natvrdo trest zavření části hlediště, příznivci na ostatních stadiónech je solidárně podpořili transparenty i dobrovolným vyklizením svých sektorů.

„Dosud se neměřilo všem stejně, to mi vadí. Jeden delegát výkřiky z hlediště do zápisu napíše, jiný ale ne," čílil se majitel plzeňského klubu Martin Straka. „Jsem proti vulgaritám, emoce ale k hokeji patří a horší, než pár sprostých slov by mně přišlo, kdyby se lidi rvali nebo házeli dělbuchy na led. Tohle u nás ale nikdo nedělá," doplnil Straka. Také šéf Komety Libor Zábranský odsoudil vulgarismy, ale hájil se tím, že každý, kdo slyší chorály fanoušků Komety, má husí kůži.

Řezníček zdůraznil, že etická komise by měla působit ve smyslu vyššího posouzení objektivity chování diváků v hledišti. „Kluby uznaly, že se samy musí zaměřit na práci s fanoušky a jednoznačně vyjádřily stanovisko, že kultivace prostředí na zimních stadiónech je jejich záležitostí. A i pro lepší pokrytí všech přestupků na zimních stadiónech byla zvolena etická komise," dodal Řezníček.