Gólů jsem moc nedal, Pardubicím ale už třetí, mohli bychom s nimi hrát častěji, smál se olomoucký Strapáč

Zápas byl plný zvratů. Co k tomu říct?

Je to tak. Brzy jsme šli do vedení, byť nás ze začátku zatlačili. Paradoxně jsme dali vedoucí gól, ale místo abychom se zklidnili, tak to rychle otočili a vedli oni 2:1. Bylo to jako na houpačce. Myslím však, že jsme chtěli trochu víc a proto jsme to urvali my.

Rozhodující byl právě váš gól na 4:3...

Jo, jo! Já jich letos moc nedal, ale Pardubicím už tři. Určitě jsem za to rád. Asi by bylo dobré, kdybychom s nimi hrávali častěji. Hlavní však je, že jsme zvítězili. Do pauzy můžeme jít klidnější, i když pořád máme před sebou čtyři nesmírně těžké zápasy. Dýchat se nám však už bude lépe a doufám, že to zvládneme.

Jak jste tu klíčovou situaci viděl?

Povedlo se mi napadat. Přišlo mi, že Poulíček, s nímž jsem se střetl, a on to neustál, tu ránu nečekal. Získali jsme puk a z toho padl gól, Zbyněk Irgl vystřelil, odrazilo se to hezky ke mně, já se to snažil dát co nejrychleji do brány a jak se gólman přesouval, tak jsem mu to trefil mezi betony. Bylo to trochu šťastné.

Tvrdých soubojů jste absolvoval vůbec více než dost...

Říkali jsme si, že zápasy, které teď hrajeme, už jsou jako play-off. Pardubice se v poslední době prezentovaly výborně, porazily Liberec, vyhrávaly i venku a výrazně se zlepšily ve středním pásmu. Strašně těžko se přes ně dostávalo. Důležité však bylo, že jsme ty souboje vyhrávali a z toho pramenily i naše góly.

Získali jste tři cenné body. To by vás mohlo uklidnit?

Určitě. Když se ale podíváte na tabulku, nic jistého tam není. Po pauze jedeme třikrát ven. Nečeká nás tedy nic lehkého. Pořád to však máme ve svých rukách. To je na tom to pozitivní. Hrajeme s týmy, které jsou kolem nás, nebo pod námi. Musíme zvládnout minimálně dva zápasy a budeme v klidu.