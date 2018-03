Brno je v semifinále extraligy! Pardubice srovnaly krok s Třincem

Hokejisté Komety Brno prošli do semifinále play off v nejkratším možném termínu. I počtvrté porazili Vítkovice, tentokrát 3:1, a mohou dál snít o obhajobě titulu. To ve čtvrtfinálovém souboji mezi Pardubicemi a Třincem platí vyrovnaný stav série. Východočeši totiž zdolali Oceláře 3:0, dvěma brankami se blýskl Sacha Treille.