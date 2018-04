Výsledek z Litvínova? Smutní nejsme, pořád máme vše ve svých rukách, ujišťuje Balán

„Chtěli jsme hlavně urvat tři body. Samozřejmě, kdyby zápas v Litvínově dopadl opačně, bylo by to teď ještě veselejší," připomněl brankář Tomáš Závorka, jehož tým se už pomalu připravoval na dlouhou a bujarou noc. Jihlava totiž ještě v 51. minutě držela na ledě Vervy těsný náskok 2:1 a právě její vítězství v základní hrací době by Energii poslalo zpět mezi elitu. Jenže litvínovský obrat na 3:2 oslavy Západočechů minimálně do příštího utkání oddálil.

„V průběhu druhé třetiny ukázali na kostce stav, pak už jsem ho nesledoval a jenom dvě minuty před koncem od někoho slyšel, že Litvínov vede. Smutní ale nejsme, máme to pořád ve svých rukách," ujišťuje útočník Stanislav Balán, jenž Rytíře srazil do kolen důležitým třetím zásahem.

Západočeši dokráčeli za pátou výhrou v prolínací soutěži v řadě po sebevědomém výkonu. Dobře bránili a trpělivě čekali na šance, které dokázali proměnit. „Potřebovali jsme dát první gól, aby se nám hrálo líp. Spadlo z nás pak napětí a po druhé brance jsme už věřili, že to dotáhneme," usmíval se ostřílený forvard. "Ve třetí třetině byly nějaké závary, ale podali jsme taktický a obětavý výkon. Zablokovali jsme spoustu střel, takhle to má vypadat," liboval si Závorka, jenž proti Rytířům, které ze střídačky znovu podporoval Jaromír Jágr, zlikvidoval všech sedmnáct ran.

Třicetiletý gólman, jenž v základní části WSM ligy kryl záda Filipu Novotnému a odchytal pouze čtrnáct utkání, se těšil z první nuly v letošní baráži, v níž se pyšní skvělými statistikami. Mezi tři tyče se postavil pětkrát a jeho procentuální úspěšnost zákroků se šplhá k 98 procentům.

„On si odpočinul během sezóny, tak má teď dost sil," vtipkoval Balán a pak už přešel na vážnější tón. „Ne je opravdu dobrý, šlape mu to," pokyvoval spokojeně hlavou.