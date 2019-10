Nakládal se omluvil fanouškovi, kterého zasáhl pukem po zápase

Hokejový obránce Jakub Nakládal se omluvil fanouškovi, kterého zasáhl pukem do hlavy po skončení utkání Kontinentální ligy v Chabarovsku. Jednatřicetiletý český reprezentant po duelu, který Jaroslavl minulý týden na ledě Amuru vyhrála 2:1, odpálil na ledě ležící puk do hlediště a zranil jednoho z fandů domácího týmu.

"Milý Ivane, chci se omluvit za to, co se stalo v Chabarovsku po zápase, kdy jsem tě trefil pukem. Bylo to v emocích. Přeji Vám hodně zdraví," uvedl Nakládal ve video vzkazu na instagramu Amuru.

Klub při té příležitosti připomněl fanouškům, aby při zápasech i po jejich skončení sledovali, co se na ledě děje.