Velký návrat Miloše Říhy? Po konci u reprezentace nemusí zůstat dlouho bez práce

Už dlouhou dobu ví, že po probíhající sezoně skončí po dvou letech na střídačce české hokejové reprezentace. Ať už se květnové mistrovství světa, nad kterým se kvůli pandemii koronaviru vznáší velký otazník, ve Švýcarsku uskuteční, nebo ne. Přesto by jednašedesátiletý trenér Miloš Říha starší dlouho bez práce zůstat nemusel.

Za osm let strávených v Rusku si jako kouč udělal velké jméno a je tam pořád uznávanou personou. A není vyloučené, že se Miloš Říha do Kontinentální ligy od příští sezony vrátí.

O přerovském rodákovi, jenž už vedl Mytišči, Spartak Moskva, Petrohrad nebo Omsk a v roce 2011 byl v KHL vyhlášen trenérem sezony, totiž podle telegramového kanálu „Hokej bez diváků" uvažuje Čeljabinsk.

Vedení Traktoru totiž neplánuje prodloužit kontrakt s Vladimirem Jurzinovem mladším, který ve své první sezoně u mužstva skončil až na jedenáctém místě Východní konference a poslední Vladivostok byl horší jen kvůli menšímu počtu výher v základní hrací době.

Podle výše zmíněného serveru je hlavním kandidátem na post po Jurzinovovi současný asistent Petrohradu Anvar Gatiatulin, který v klubu po sezoně skončí. Gatiatulin by se vrátil do známého prostředí, vždyť Čeljabinsk mezi lety 2016 až 2018 dva roky coby hlavní trenér vedl a ve druhé sezoně tým dotáhl k bronzovým medailím.

Gatiatulin je sice pro Traktor prioritou, to ale neznamená, že je Říha zcela bez šance. I proto, jak připomínají ruská média, že v Čeljabinsku působí čeští reprezentační útočníci Lukáš Sedlák s Tomášem Hykou a v létě by měl tým posílit i brankář českého nároďáku Roman Will, jenž v této sezoně chytal švédskou nejvyšší soutěž za Rögle.

Říha se už v prosinci loňského roku nechal slyšet, že by se návratu do Ruska nebránil. „Pokud se taková možnost objeví, budu velmi rád, a dokončím tam svou kariéru. Moc se mi líbilo pracovat ve vaší zemi. V každém městě, kde jsem byl, jsem potkal skvělé lidi. Musím ale počkat, jestli něco přijde, sám se nabízet nemůžu. Každý zná mé plusy i mínusy, stejně jako mé výsledky. Ještě rok nebo dva bych ale v Rusku klidně pracoval," vyznal se Říha v rozhovoru pro ruský Sport Express.