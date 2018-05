Po nevydařeném minulém soutěžním ročníku jen těžko může čekat velkolepé nabídky. „Týmové ani mé osobní výsledky nebyly dobré, proto je celá sezóna hodnocena více negativně," říká třiadvacetiletý útočník v rozhovoru pro hokejportal.net.

Jeho kariéra přitom mohla nabrat uchvacující obrátky. Byl pro to předurčen coby supertalent. Udivoval v mládežnických kategoriích. Draftován byl Montrealem, vytouženou NHL si ale nezahrál. I kvůli zdravotním problémům. Odskočil si do Sparty. V sezóně 2016/17 ale nehrál vůbec. Minulý ročník rozdělil mezi působení v Laval Rocket v AHL a hlavně ve Slovanu Bratislava. Od listopadu tak sbíral v jeho dresu starty v KHL. Ale vedlo se mu pramálo. Osmnáct utkání, jeden gól, čtyři asistence...

„Po mém příjezdu jsme tři čtyři zápasy měli velmi dobré. Potrápili jsme silné týmy, bavilo to podle mě i lidi. Potom jsme ale odjeli na trip, kde jsme vše prohráli a šlo to dolů. Poprvé v kariéře jsem zažil tak negativní sérii," přiznává.

O to víc jej těší, že bez problémů s kondičním trenérem vstoupil do suché přípravy na další sezónu. „Jsem rád, že to můžu absolvovat v plné zátěži," libuje si. Jasno o tom, kde bude působit podle všeho ale zdaleka nemá. Jedno přání je zřetelné: „Plný počet zápasů a ideálně bez zranění."

Kde to bude? „Rád bych do týmu, který chce vyhrávat," jen naznačuje neurčitě a prozrazuje, že by zvažoval i nabídku ze slovenské nejvyšší soutěže. „Vůbec se tomu nebráním," podotýká. Nezájem Slovanu chápe. „Vím, že jsem neměl dobrou sezónu. Budu se snažit prosadit jinde a přesvědčit je, že udělali chybu," dodává.