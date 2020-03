S ohledem na aktuální situaci ve světě se o tom mluví už několik týdnů - letošní mistrovství světa v ledním hokeji, které mělo od 8. května probíhat ve švýcarských městech Curychu a Lausanne, se kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Zámořský server The Hockey News ve čtvrtek informoval, že šampionát bude opravdu zrušen s tím, že Mezinárodní hokejová federace (IIHF) by to měla v nejbližších dnech potvrdit.

Zatím tak IIHF neučinila a na svém Twitteru naopak uvedla, že v tuto chvíli ještě žádné rozhodnutí nepadlo. To ovšem neznamená, že nakonec nepadne. A může k tomu dojít už zkraje příštího týdne.

„Takové oznámení může vydat jedině exekutiva IIHF, která bude zasedat 16. až 17. března," řekl Sport.cz generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.

Jak se teď situace vyvíjí, nedokážu si ani představit, že se hokejové MS bude hrát, říká Tomáš Král

Sport.cz

„Když vidím, jak se to s koronavirem vyvíjí, tak si ani nedovedu představit, že se mistrovství světa bude letos hrát," prohlásil v úterý prezident Českého hokeje Tomáš Král.

„Do 17. března budeme znát stanovisko IIHF k mistrovství světa, které se bude odvíjet od přístupu a rozhodnutí švýcarské vlády. 15. duben je deadline pro rozhodnutí, jestli se mistrovství světa bude, nebo nebude konat," připomíná Urban. Jasno ale může být už mnohem dříve než v polovině dubna.

„Jak situace současně vypadá a jak se vyvíjí, tak nevím, co by se muselo stát, aby se 15. dubna mohlo zodpovědně říct, že se mistrovství světa bude konat a že nebude problém. To říkám na rovinu," míní Král. A to navíc podle něj může v NHL Hráčská asociace (NHLPA) přijmout opatření, aby hráči z NHL na MS nejezdili.

Češi mají utkání základní skupiny odehrát v Lausanne spolu se Švédskem, Běloruskem, Kanadou, Velkou Británií, Slovenskem, Dánskem a Německem.