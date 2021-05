Český národní tým od začátku roku 2021 odehrál únorové Švédské hokejové hry (tři prohry ve třech zápasech), do nominace na světový šampionát však výrazněji promluví výkony z přátelských zápasů na přelomu dubna a května s Rakouskem, Německem a Slovenskem a následné České hokejové hry, které se uskuteční v Praze 12. - 15. května.

Momentálně může trenérský tým kolem Filipa Pešána počítat se šesti hráči ze zámořské NHL - obráncem Filipem Hronkem a útočníkem Filipem Zadinou z Detroitu, bekem Liborem Hájkem a forvardem Filipem Chytilem z NY Rangers a útočníky Jakubem Vránou z Detroitu a Dominikem Kubalíkem z Chicaga.

K týmu by se měl před odletem do Lotyšska připojit také vítěz švýcarské ligy Jan Kovář a obránce Lukáš Klok z finského Lukko Rauma.

Aktuální soupiska české hokejové reprezentace (k 11.5.)

Brankáři Šimon Hrubec (Omsk/KHL) Roman Will (Čeljabinsk, KHL) Petr Kváča (Liberec) Obránci David Musil (Třinec) Jakub Galvas (Jukurit Mikkeli/Fin.) David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL) Michal Moravčík (Tappara Tampere/Fin.) Michal Jordán (Chabarovsk/KHL) Libor Šulák (Kärpät Oulu/Fin.) Andrej Šustr (Kunlun/KHL) Ondřej Vitásek (Liberec) Dominik Mašín (Chabarovsk/KHL) Jan Ščotka (Litvínov) Útočníci Matěj Blümel (Pardubice) Tomáš Zohorna (Pardubice) Radan Lenc (Liberec) Adam Musil (Liberec) Michael Špaček (Třinec) Matěj Stránský (Třinec) Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL) Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL) Jakub Flek (Karlovy Vary) David Tomášek (Sparta Praha) Rudolf Červený (Pelicans Lahti/Fin.) Jiří Sekáč (Omsk/KHL) Šimon Stránský (Jukurit Mikkeli/Fin.) Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL) Jiří Smejkal (Tappara Tampere/Fin.)

Po skončení Českých hokejových her se reprezentace přesouvá do hlavního města Lotyšska Rigy, kde 21. května vstoupí do mistroství světa zápasem se silným Ruskem. To do nominace na turnaj seriálu Euro Hockey Tour v Praze zařadilo i několik olympijských vítězů z Pchjongčchangu.

Obhájci světového zlata Finové na turnaj v Praze nominovali hned osm hráčů z předloňského vítězného týmu, a budou tak mít jeden z nejzkušenějších mančaftů na šampionátu. Na mix zkušenosti a dravého mládí vsadili při nominaci tradičně také trenéři Švédska.