Na turnaji jsme potřebovali impuls, který by nás nastartoval a ten přišel ve třetí třetině zápasu se Švédy, kdy se nám povedl čtyřgólový obrat. Je vidět, že to z kluků spadlo a zase si začali věřit. Psychika a sebevědomí dělají strašně moc.

Nikoho jsme nenechali na pochybách, že by nás Britové mohli trápit. Od začátku jsme měli dobrý pohyb a nepřipustili žádné komplikace.

Hned čtyři z šesti našich gólů vstřelili obránci, což beru jako odměnu za jejich aktivitu. Najížděli si do správných pozic, hodně jsme využívali třetího hráče nahoře, který na sebe natáhl jednoho soupeře, díky čemuž vznikaly volné prostory pro naše beky.

Český reprezentant Filip Chytil (druhý zleva) se raduje se spoluhráči ze svého gólu do sítě Velké Británie na MS v hokeji 2021.

Vít Šimánek, ČTK

Zejména v první třetině sice měla několik šancí i Británie, ale okénka v obraně se objeví vždycky, když se co nejrychleji chcete dostat do vedení a klidu. Ale zase tolik jich nebylo. I kdyby některou ze šancí proměnili, stejně bychom to v pohodě uhráli.

V pondělí nás čeká s ohledem na postup do čtvrtfinále mimořádně důležitý zápas s Dánskem. Tím, jak naše výkony naskočily, tak věřím, že o postup do čtvrtfinále už bychom přijít neměli. Samozřejmě musíme zůstat pokorní a dál pracovat, ale doufám, že starosti s postupem už mít nebudeme.