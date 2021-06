Bez vytáček přiznával, že čekal, že jeho tým potrápí Finy mnohem víc. Jenže čeští hokejisté se proti propracované defenzivě Suomi prosazovali jen velmi těžko, šance za celých šedesát minut šly spočítat na prstech jedné ruky. A na góly byste je nepotřebovali vůbec, takže čekání nároďáku na medaili ze šampionátu se protáhlo už na devět let. „Beru to jako neúspěch,“ glosuje trenér Filip Pešán čtvrtfinálový konec (0:1) svého týmu na turnaji v Rize.

Co o něm ve čtvrtek rozhodlo?

Byli jsme bázliví a ustrašení. Doufal jsem, že budeme odvážnější, ale Finům jsme moc nezatopili. Věděli jsme, že hrají extrémně propracovaný systém středního pásma. Na můj vkus jsme v něm ztráceli až moc kotoučů, měli jsme je dostávat víc do hloubky. Po aktivní první desetiminutovce nám defenzivní hra Finů začala tupit naši ofenzivu. Když soupeř na konci první třetiny převzal po našem faulu iniciativu, začal vystrkovat své ofenzivní růžky a my bohužel nenašli dost odvahy na kotouči a drzosti v útočném pásmu, abychom ho něčím překvapili. I když to byl vyrovnaný zápas a šance moc nebyly na obou stranách, Finy jsme dostali pod tlak až na konci třetí třetiny, a to je málo.

Navíc jste si vůbec nedokázali pomoct vyhranými vhazováními, většina z těch důležitých šla za Finy...

Prohráli jsme téměř všechny buly a od toho se odvíjel celý zápas. Přitom i zezačátku zápasu byli Finové nervózní, odpalovali puky od sebe, jenže my jsme jejich obránce nedokázali dostat pod dostatečný tlak, aby chybovali.

Proč jste pro čtvrtfinále poslal jen na tribunu Michaela Špačka a Jiřího Sekáče?

Věděli jsme, že Finům nevoní poctivá hra soupeře. Chtěli jsme mít dvě lajny velmi ofenzivní a dvě velmi defenzivní a do oslabení. Kdybychom vedli, aby nám dvě poctivé lajny dobře odehrály obranné pásmo.

Arttu Ruotsalainen z Finska (22) a Matěj Stránský z ČR (44).

Kdyby vám tento tah vyšel, asi by vás všichni plácali po ramenou. Jenže to se nestalo. Neříkáte si teď, že jste měl Špačka zapsat alespoň jako třináctého útočníka? Že by se vám v době, kdy jste museli dotahovat náskok soupeře, moc hodil?

Stojím si za svým rozhodnutím, i když to teď zní trošku nesmyslně. Kluci ze třetí lajny jako Jirka Smejkal nebo Stráňa (Matěj Stránský) odehráli i poslední minuty s Finy, protože mají fyzickou sílu a rvou se do brány. Myslím, že tohle nám v předchozích zápasech chybělo. V kombinaci s tím, že nám nešlo oslabení, jsme prostě zvolili nasazení Adama Musila jako třináctého útočníka. Kvůli buly, defenzivě. Naložili jsme víc času na ofenzivní hráče a myslel jsem si, že těch ofenzivních hráčů nemůžeme mít v zápase zas tolik.

Prakticky do každého zápasu jste šli s obměněnou sestavou. Nepřispělo k vyřazení, že tým nebyl ve čtvrtfinále dostatečně sehraný?

Myslím, že to není úplně o sehranosti, ale o nasazení a bruslení.

Očekával jste od posil z NHL víc, než předvedly?

Spousta z nich hrála skvělý turnaj a rozhodovaly zápasy, které jsme museli nutně vyhrát. Dnes nám ale jejich góly chyběly.

Proč se vám za celý turnaj nepodařilo tým probudit?

Nemyslím si, že by se nepovedlo tým probudit. Některá utkání jsme odehráli velmi slušně. Nikomu nemůžu říct, že by neodehrál turnaj naplno. Ale nebylo to ideální a kdybych věděl, jak tým naladit lépe, udělal bych to.

Zleva finský brankář Juho Olkinuora a Lukáš Klok z ČR.

Po každém MS předkládá trenér výkonnému výboru svazu své hodnocení turnaje. Vím, že je jen pár minut po zápase, ale co hodláte z letošního šampionátu vyvodit? Narážím i na to, že nejste jen kouč nároďáku, ale i svazový šéftrenér...

Nevím, jestli narážíte na to, jestli se odvolám nebo jestli podám demisi. Nevím, na co se ptáte. Před deseti minutami jsem dohrál zápas a jsem zklamaný. Neberu to jako propadák. Beru to jako neúspěch z toho důvodu, že jsem chtěl hrát o medaile. Víc k tomu ale zatím nejsem schopen říct.

Napadá vás něco, co byste během turnaje udělal jinak?

Pár věcí bych asi jinak udělal, ale nemůžu říct nic konkrétního. Těsně po zápase nechci dělat nějakou analýzu, chci si na ni vzít čas.

Zleva brankář Šimon Hrubec, Andrej Šustr, David Musil a Matěj Stránský z ČR a Teemu Turunen a Niko Ojamäki (vpravo) z Finska.

Neublížila mužstvu velká očekávání, která po povedené přípravě před turnajem panovala?

To byla spíš mediální masáž. Měli jsme dobré výsledky a slušnou hru v přípravě a očekávání byla veliká. Sám jsem ale před turnajem u týmu brzdil atmosféru a náladu, protože to vypadalo, že si jedeme jenom pro zlato. Jak se ukázalo, nebyla to pravda. Turnaj byl specifický v tom, že bylo neskutečné množství překvapení, včetně čtvrtfinálových bitev.

Co říkáte na fakt, že ve čtvrtfinále jste vypadli nejen vy, ale i Rusko, Švýcarsko a Slovensko, tedy všechny týmy ze skupiny A?

Co na to říct. Nevím, jestli je to souhra okolností. Ale nejsem překvapený, tohle mistrovství je opravdu hodně specifické.

Jak jste se během turnaje vypořádával s kritikou fanoušků, že na střídačce neprojevujete emoce?

Nechám lidi, ať si udělají obrázek sami, jak vypadám. Jestli jsme měli nejškaredějšího kouče na MS, tak to přijímám. To ale neovlivňuje moji práci. Myslím, že kdybych po střídačce běhal a skandoval, vypadal bych spíš jako fanoušek než kouč.