Američané rozstříleli na MS Koreu a zajistili si čtvrtfinále

Hokejisté Spojených států amerických porazili na mistrovství světa ve skupině B Koreu 13:1. Spolu se Švédy, kteří hrají skupinu A, zůstávají jedinými neporaženými týmy turnaje. Američané inkasovali jako první, pak si rekordní kanonádou turnaje zajistili postup do čtvrtfinále.

Fantastický start na šampionátu prožil teprve dvacetiletý obránce Charlie McAvoy, jenž posílil zámořský výběr po vyřazení Bostonu z play off NHL. Spoluhráč českých hvězd Davida Pastrňáka a Davida Krejčího si připsal pět bodů za dva góly a tři nahrávky. Zcela totožně si vedl i kapitán Američanů Patrick Kane.

Američané zasypali branku Korejců, kteří dosud v Herningu nebodovali, celkem 57 střelami. Byl to však jejich soupeř, kdo slavil jako první, protože v šesté minutě využil přesilovku An Čin-hi a zaznamenal do Darlingovy sítě celkem třetí gól týmu při debutu Korejců mezi elitou MS. V polovině deváté minuty vyrovnal Lee a pak už byli američtí hráči nezastavitelní.

Na přelomu 13. a 14. minuty využili během 33 vteřin shodně přesilovku pět na tři Kane a po něm McAvoy, který stihl ještě do přestávky dát i druhou trefu.

V úvodu druhé třetiny sice dostal za faul vysokou holí dva menší tresty Milano, ale Ryan i přes hru v oslabení zvýšil na 5:1. Krátce po skončení Milanova trestu přidal další gól Coleman, čímž skončilo účinkování Daltona v korejské brance. Nahradil ho Pak Song-če.

Ani tomu se ale nevedlo o moc lépe. Již po 95 sekundách ho poprvé prostřelil Kane při početní výhodě. Ještě do druhé přestávky si pak Amneričané znovu zahráli v pěti proti třem a Atkinson navýšil vedení favorita už na 8:1.

Američané byli při chuti i v závěrečném dějství, kdy se prosadili Thompson, podruhé v zápase Atkinson, Pionk, druhým gólem v utkání Ryan a vše dovršil v samém závěru Milano.