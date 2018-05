Matematika přehledně: Ve čtvrtfinále Kanada, USA, Finsko, či Dánsko. Co je k tomu potřeba?

Bude to Kanada? Nebo čeští hokejisté narazí ve čtvrtfinále na některého z dalších tří potencionálních protivníků?

Jen pro úvod. V případě bodové rovnosti týmů nerozhoduje o lepším postavení v základní skupině celkové skóre, ale vzájemné zápasy. Ty má Kanada lepší s Dánskem, ale horší s Finy. Dánové zase mají lepší bilanci s Finskem. Pakliže by všechny tři mužstva měla stejně bodů, rozhodovala by minitabulka vzájemných zápasů. Nejlépe by v ní vyšli Finové.

Zbývá odehrát ve skupině B: 12:15 Finsko - USA 16:15 Kanada - Německo 20:15 Lotyšsko - Dánsko

Co se tedy musí stát, aby Češi narazili na toho kterého soupeře, který skončí v B skupině na druhém místě?

USA

Pokud Finové vyhrají nad USA za tři body, v konečném zúčtování by měli bodů 16, stejně jako Američané, ale lepší vzájemný zápas. Finové by tak vyhráli skupinu B a Češi by šli na Spojené státy.

Finsko

Pokud vyhraje v prodloužení či samostatných nájezdech nad USA.

Pokud uhraje s USA bod a Kanada získá proti Německu maximálně dva body.

Suomi teoreticky může stačit i prohra s USA po 60 minutách. Kanada i Dánsko v tom případě ale musejí ve svých úterních duelech získat maximálně bod. Pokud by navíc Kanada získala přesně jeden bod, Dánům by nestačily ani body dva a druzí by skončili Finové.

Aktuální tabulka skupiny A

1. Švédsko 6 5 1 0 0 28:8 17 2. Rusko 6 5 0 1 0 31:7 16 3. ČESKO 7 3 3 0 1 27:15 15 4. Švýcarsko 6 2 1 1 2 20:18 9 5. Slovensko 6 2 0 2 2 12:16 8 6. Francie 6 2 0 0 4 12:24 6 7. Rakousko 7 1 0 1 5 13:30 4 8. Bělorusko 6 0 0 0 6 4:29 0

Aktuální tabulka skupiny B

1. USA 6 4 2 0 0 37:10 16 2. Finsko 6 4 0 1 1 32:9 13 3. Kanada 6 3 1 1 1 29:12 12 4. Dánsko 6 3 1 0 2 13:16 11 5. Lotyšsko 6 2 1 2 1 15:16 10 6. Německo 6 1 1 2 2 16:17 7 7. Norsko 7 1 1 1 4 13:31 6 8. Korea 7 0 0 0 7 4:48 0

Kanada

Potřebuje v úterý získat o dva body víc než Finsko.

Dánsko

Musí v úterý získat o dva body víc než Kanada i Finsko.

Na čtvrtfinálovém přesunu Čechů z Kodaně do Herningu nic nezmění ani případný postup domácích Dánů do play off. Dánsko totiž nemá výjimku, že by čtvrtfinále nutně muselo hrát ať už v Kodani, nebo Herningu.

Pokud tedy Dánové skončí druzí, zabojují o semifinále proti Čechům v Herningu, v případě třetího či čtvrtého místa budou hrát čtvrtfinále v Kodani. Tak jako tak, jejich čtvrtfinálový zápas by ve čtvrtek určitě začal ve 20:15. Začátky zbylých tří čtvrtfinále budou známy až v úterý kolem půlnoci, záležet bude i na požadavcích televizních stanic zemí zastoupených ve čtvrtfinále MS.