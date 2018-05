Spěchal na MS pro medaili. Potomek českých rodičů Fiala si užije finále proti Švédsku, kde od šestnácti žil

Švýcarské hokejové překvapení nese v Kodani i výraznou českou stopu. Útočník Kevin Fiala, jenž v semifinále přihrál na druhý gól do kanadské sítě, je totiž potomkem českých rodičů. Narodil se jim ale před 21 lety už v St. Gallenu a ještě jako dorostenec odešel na radu otce, bývalého kouče, hrát do Švédska.

Pak Fialu ulovil Nashville do NHL, kde byl v této sezóně už klíčovým hráčem s bilancí 23+25. Když Predátoři letos vypadli z play off, spěchal už potřetí v kariéře na světový šampionát. Přestože se Fiala domluví pěti jazyky, a v mixzóně dokázal odpovídat trpělivě na otázky anglicky, německy i švédsky, v češtině se bezprostředně po postupu Švýcarů do finále, bavit nechtěl.

Omlouval se, že by v euforii těžko hledal správná slova. „Pro mě i celý tým je ten postup obrovský úspěch, čeká mě veliké finále. Já vůbec poprvé v kariéře porazil Kanadu, takže jsem opravdu nadšený," říkal v angličtině a oceňoval, že po vyřazení Finů ve čtvrtfinále zůstalo švýcarské mužstvo koncentrované i na dalšího silného soupeře.

„Znovu nás podržel výtečně chytající Genoni. Nikdy jsem o něm nepochyboval, že je to skvělý brankář," líčil Fiala. Klíč k úspěchu proti Kanadě viděl v týmovém pojetí. „Každá pětka si odmakala svoje, hráli jsme jako jeden muž, obětavě si pomáhali navzájem. Zase musím připomenout, že Genoni zachytal zase skvěle. Nebylo to ale jen o něm, ale o nás všech, že jsme blokovali střely, padali do kanadských ran. Ovšem bez Leonarda bychom nevyhráli," prozradil.

Jenom pět hráčů ze současného kádru pamatuje švýcarské stříbro z roku 2013, tenkrát rovněž proti Švédům. Fiala mezi ně nepatří a už se těší na nedělní kodaňské finále. „Přestěhoval jsem se tam, když mi bylo šestnáct. Bude to pro mě speciální zápas s možnou výhodou, že dobře znám některé hráče soupeře, ale musíme se soustředit hlavně na sebe," říkal.