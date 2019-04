Na co se mohou těšit čeští fanoušci cestující za národním týmem do dějiště nadcházejícího mistrovství světa v hokeji v Bratislavě a Košicích (10.-26. května 2019)? Slováci představili tradiční fanzóny, které vytvoří příznivcům ledového kolbiště patřičné zázemí. Fanouškovská městečka s velkoplošnými obrazovkami vyrostou vedle Bratislavy a Košic ještě v dalších čtyřech slovenských městech.

Slovensko se svého svátku už nemůže dočkat. Blížící se termín začátku šampionátu připomíná i oficiální představení speciálních fanzón. V nich budou moci příznivci národních týmů podporovat své oblíbence před velkoplošnými obrazovkami. Samozřejmostí pak budou i stánky s občerstvením, fanshopy, interaktivní místa nebo dětské koutky. Návštěvníky bude bavit také maskot Macejko.

Tradiční místa setkávání fanoušků všech národností budou v blízkosti obou stadionů, takže diváci to na hokej nebudou mít daleko. Vedle Bratislavy a Košic se fanzóny objeví ale také v Nitře, Trenčíně, Banské Bystrici a v Popradu. Na jevišti se o atmosféru postarají moderátoři a umělci se svými vystoupeními.

Vizualizace fanzóny pro MS v hokeji 2019. Zdroj: hockeyslovakia.sk

Do Bratislavy, kde odehrají své zápasy svěřenci Miloše Říhy, se chystá mnoho českých příznivců z celé republiky. Domácí atmosféru v dějišti šampionátu vyhlíží i útočník Dominik Kubalík. „Bude to jako doma. Hodně hráčů z NHL přijede, protože to budou mít kousek ke svým rodinám. Bratislava je podobná jako česká města. Doufám, že to bude skvělý turnaj, protože několik posledních nám příliš nevyšlo," uvedl český forvard pro server iihf.com.

Hokejové mistrovství světa se uskuteční 10.-26. května v Košicích a v Bratislavě. Český tým vstoupí do bojů v pátek během zahajovacího dne turnaje ve večerním duelu proti Švédům. Další den ho čeká zápas s Norskem. V základní skupině se čeští hokejisté potkají ještě s celky Ruska, Švýcarska, Lotyšska, Rakouska a Itálie. Všechny skupinové duely odehrají Češi na Zimním stadionu Ondreje Nepely v Bratislavě. Slovenští fanoušci se na svůj tým mohou těšit v košické Steel Areně.