Ve své sbírce má všechny cenné kovy ze světových šampionátů a svým následovníkům by moc přál, aby na blížícím se domácím mistrovství světa v hokeji rovněž vybojovali některou z medailí. Bývalý vynikající slovenský hokejový obránce Ľubomír Višňovský však ví, že to je utopický scénář, neboť Slováci už dávno nepatří mezi užší špičku.

„Řeknu to na rovinu. Bohužel, papírově na medaili nemáme. Člověk ale nikdy neví. Outsider může vyškolit favority. Záviset bude i na prvním zápase (proti USA), jak chlapci začnou a jestli si budou víc věřit," prohlásil Višňovský, který má z MS stříbro z roku 2000, o dva roky později získal zlato a další rok medailovou sbírku zkompletoval bronzem.

Propad slovenského hokeje, nejen toho seniorského, mu dělá velké starosti. „Sleduju i naše mládežnické reprezentace a nejsem z toho nadšený," posteskl si dnes dvaačtyřicetiletý rodák z Topolčan, který byl v sezoně 2010/11 s 68 kanadskými body nejproduktivnějším obráncem NHL.

Organizátoři mistrovství světa v hokeji představili v Bratislavě medaile pro tři nejlepší týmy MS. Cenným kovům dominují postava hokejisty a motiv slovenských hor.

Sukup/SZĽH Ján, ČTK

„Byl jsem se podívat na různých místech a v zemích okolo nás jde sportovní infrastruktura neustále kupředu. My naopak stagnujeme. Když to u nás půjde takovým tempem, za chvíli nás to pohltí a Rakušani nebo Maďaři budou za pár let před námi," zoufá si Višňovský a dumá, co by se muselo změnit, aby se slovenský hokej začal ubírat správným směrem.

„Jsou to politické otázky a tam to i směřuje. Pokud na to nebudou finance a neudělá se například projekt dvaceti stadionů nebo školení trenérů a hráčů, bude to jen horší. To je ale otázka na kompetentní lidi nahoře," uzavírá Višňovský.