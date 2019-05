„Atmosféra byla lepší než na NHL, přesně na takovou diváckou podporu jsem se těšil," dušoval se autor vítězné branky Radek Faksa, jenž se dočkal gólu až při svém čtrnáctém vystoupení na MS. „Určitě mi tohle hodně pomůže. Člověk se pak cítí na ledě líp, víc si dovolí. Hokej je jenom o sebevědomí. Když ho máte, hraje se pak samo," říkal centr Dallasu.

Faksa si ale uvědomoval ošidnost zápasu s mužstvem, které ještě neuhrálo ani bod. „Každý čeká, že je vyklepneme, ale nebylo to zas tak snadné, jak to navenek vypadá. Rakušani hráli zarputile, ale my věděli, že na ně bude platit skvělý pohyb i dobrá hra s pukem," uvažoval český útočník.

Michal Řepík opět změnil parťáky v útoku. Ale myslím, že to nebylo špatný, říká.

SPORT.CZ

„Radost mi udělal perfektní přístup celého mužstva, nic se nepodcenilo. Hráči dobře bruslili a plnili, co jsme si řekli," usmíval se trenér Miloš Říha, jehož těšilo, že o osm branek v rakouské síti se podělilo sedm střelců. „Ofenzivní síla je rozložená a naše hra nestojí a nepadá s jednou lajnou, všichni hráči si do koncovky věří," cenil si kouč jednoznačného průběhu utkání.

Češi ale do poloviny utkání hned šestkrát zahřívali trestnou lavici, dokonce 85 sekund hráli ve třech proti pěti. „Těch oslabení jsme měli děsně moc. Zkoušet bychom je měli spíš v tréninku, i když jsou některá vyloučení sporná, nesmíme být podráždění," líčil Faksa.

Hráli jsme výborně, zasloužená nula, pochvaloval si Pavel Francouz.

SPORT.CZ

Byly tam ale tresty, kterým se podivoval. „Třeba to vyloučení Hroňase... Protihráči vypadla hokejka z ruky, oni to pískli. Faul to přitom nebyl, podobně když gólman podrazil Froldu a ven šel náš útočník. Rozhodčí to ale tak posoudil, nedá se nic dělat," říkal s nadhledem.

„Určitě bylo pozitivní, jak aktivně jsme dokázali ubránit všechna oslabení, včetně 85 vteřin ve třech proti pěti," říkal Dominik Kubalík, jenž během utkání smolně zranil sudího Sidorenka. „Já se jen snažil odpálit puk, ale jak tam rozhodčí stál, vzal jsem mu nešťastně nohu a asi to odneslo jeho tříslo. Samozřejmě to bylo nechtěné," dušoval se.

Osm gólů a výhra super, ale nesmí se opakovat ta zbytečná vyloučení, ví Dominik Kubalík.

SPORT.CZ

Úterní polední duel se Švýcary bude tak trochu bojem o Bratislavu. „Kdo uspěje, nebude se muset na čtvrtfinále stěhovat do Košic a to by mohla být důležitá výhoda," usmíval se Říha.

Elitní osmička už ale zůstane definitivně nedostupná domácím Slovákům, kteří nedokázali ze skupiny postoupit už šestý rok po sobě.