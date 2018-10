Skvělí Češi! Pastrňák zařídil všechny góly Bostonu, dařilo se Krejčímu i Hertlovi

Hokejistům Ottawy se o českém mladíkovi musí v letošní sezóně zdát. David Pastrňák i ve druhém zápase proti Senators zaznamenal čtyři body. Tentokrát se na výhře 4:1 podílel dvěma góly a stejným počtem přihrávek. Další dva body přidal i David Krejčí (1+1).

David Pastrňák je s deseti góly spolu s Austonem Matthewsem z Toronta nejlepším střelcem dosavadního ročníku. Český útočník však na svých deset zásahů spotřeboval o jeden zápas méně.

Svůj velký příběh začal David Pastrňák psát ve 12. minutě utkání, když využil dobrého napadání Heinena a přesnou ranou poslal hosty do vedení. Domácí se ke slovu dostali v 38. minutě, když z přesilové hry vyrovnal Chabot.

Ještě do konce prostřední části hry si však hosté vzali vedení zpět. A opět na tom měl velkou zásluhu havířovský rodák. Po vyhraném buly Bergerona našel volného Krejčího, který neměl problém do poloprázdné branky skórovat.

Na dvoubrankový rozdíl zvýšil v přesilové hře v 41. minutě Patrice Bergeron, který tečoval Pastrňákovo nahození od modré čáry.

To nejlepší si český útočník nechal na konec. Právě u Pastrňáka začala akce v 46. minutě utkání. Parádní kombinaci s Marchandem zakončil svým druhým gólem večera a definitivně tak rozhodl o vítězství Bruins 4:1.

David Pastrňák má za sebou další parádní večer

Marc Desrosiers

Boston tak přerušil třízápasovou sérii porážek, Ottawa po stejném počtu utkání naopak poprvé padla. "Jsou to hodně důležité dva body. Na téhle venkovní šňůře jsme až do dneška nevyhráli a připsali si jen dva body. Každá porážka je těžká, takže je výborné, že jsme dnes dřeli a uspěli," říkal spokojený Pastrňák.

Dvaadvacetiletý útočník se v kanadském bodování díky čtyřbodovému představení vyšplhal na čtvrtou příčku a na vedoucí trojici Matthews, Bergeron a Mikko Rantanen z Colorada ztrácí pouze bod. "Daří se mu čím dál víc. Je dominantní. Převyšuje všechny ostatní a je ohromně zábavné sledovat, jaký má přehled a jak si věří," řekl Marchand.

"Soustředím se jen na to, abych se zlepšoval. Jsem mnohem lepší hokejista než před rokem a neustále se snažím posouvat dál a pracovat na své hře," podotkl Pastrňák.

VIDEO: Sestřih zápasu Ottawa - Boston

Dařilo se i Hertlovi

Povedený večer má za sebou i Tomáš Hertl, jehož branka a asistence pomohly k vítězství San Jose nad Nashvillem 5:4. Čtyřiadvacetiletý forvard bodoval ve čtvrtém utkání za sebou.

Žraloci se dostali do vedení v 7. minutě díky brance Meiera, domácí o pět minut později Arvidssonem vyrovnali. Ve druhé třetině poslal Nashville poprvé v zápase do vedení Rorsberg, o vyrovnání se postaral Tomáš Hertl, který v 38. minutě utkání výbornou orientací před brankou překonal Sarose. Predators se však do konce třetiny díky brankám Arvidssona a Smithe dostali do dvoubrankového vedení. Ani to jim však nakonec na body nestačilo.

Velké chvíle hostů přišly v poslední desetiminutovce. K obratu zavelel fantastickým sólem přes celé hřiště v čase 51:40 brankou v oslabení Dillon, bod si připsal exslávistický útočník. Vyrovnání zařídil o 36 sekund později Pavelski, šokované domácí dorazil v 58. minutě v přesilovce Burns.

VIDEO: Sestřih zápasu Nashville - San Jose

Rittichovy zákroky nestačily

V brance Calgary se opět objevil David Rittich, který si připsal svůj třetí start v probíhající sezóně. Jihlavský rodák se blýskl 37 zákroky, přesto musel zkousnout porážku s Montrealem 2:3. Plamenům nepomohla ani branka Michaela Frolíka.

Právě český útočník otevřel skóre zápasu v 17. minutě, když využil přesnou přihrávku zpoza branky. Domácí však rozhodli o osudu zápasů v prostřední části hry, kdy během 201 sekund třikrát překonali Davida Ritticha. Dva góly přitom padly v přesilových hrách. Postupně se trefili Petry, Gallagher a Drouin. Hosté ve třetí části díky Lindolmovi jen korigovali na konečných 2:3.

VIDEO: Sestřih zápasu Montreal - Calgary

Gólová přestřelka pro Pittsburgh

Parádního hokeje byli svědky fanoušci v Edmontonu. K dokonalosti jim tak mohlo chybět jen vítězství domácích, kteří podlehli Pittsburghu 5:6 po prodloužení.Jeden bod za asistenci si připsal i Dominik Simon.

V první třetině divoké přestřelce nic nenapovídalo, jediným střelcem se stal Sidney Crosby, který se trefil v 11. minutě z přesilové hry.

Hned šest branek však padlo v druhé třetině. Domácí díky brankám Draisaitla a Chiassona skóre otočili, Tučňáci však vrátili vedení na svou stranu po trefách Oleksiaka a Hörngvista. Na 3:3 vyrovnával svým druhým gólem večera Chiasson, což vyburcovalo Hörngvista, který srovnal osobní skóre s Chiassonem také svou druhou brankou a vrátil Penguins vedení.

A divoký zápas pokračoval v závěrečné části. O vyrovnání se postarala největší hvězda Oilers Conor McDavid v 43. minutě, navíc Olejáře poslal do vedení o minutu a půl později znovu Draisaitl. Ani dva přesilovkové góly však hosty nezlomili. Prodloužení trefil Pittsburghu Oleksiak, v nastavení pak rozhodl ve třetí minutě Crosby.

VIDEO: Sestřih zápasu Edmonton - Pittsburgh

Rangers slaví, Králové se dál trápí

V zápase NY Rangers s Floridou se blýskli dvěma góly Zibanejad a Zuccarello, kteří tak měli hlavní podíl na vítězství domácích na Panthers 5:2. Hosté tak i po sedmi odehraných zápasech čekají na první výhru po 60 minutách hry.

VIDEO: Sestřih zápasu NY Rangers - Florida

Druhou výhru v sezóně si připsala Arizona, která zvítězila na ledě Columbusu 4:1. Dál se naopak trápí hokejisté Los Angeles, kteří prohráli v Dallasu 2:4 a zůstávají poslední v Západní konferenci. Díky dvěma brankám Brandona Saada si dva body za výhru nad Anaheimem připsalo Chicago, které zvítězilo 3:1.

VIDEO: Sestřih zápasu Dallas - Los Angeles