Před bitvou v Torontu by spolu nejspíš coby staří známí zašli na večeři, jenže 22letý Nylander vyčkává doma ve Švédsku na to, co s ním bude dál a jeho podpisová sága takřka denně plní stránky sportovního tisku v Kanadě.

„Chybí mi tady, to je jasné. Přeju mu jen to nejlepší, doufám, že bude brzy zpět," svěřil se český snajpr kanadským novinářům, kteří si pochopitelně nenechali ujít příležitost se na Nylandera zeptat.

Pohled na žurnalisty grilující Pastrňáka otázkami na vyjednávání o smlouvě jeho kamaráda nenechal bez pobaveného posměšku bostonský Jake DeBrusk. „Chlapi, vy jste fakt zvířata," smál se.

Pastrňák se zná s Nylanderem od 15 let z působení v Södertälje, kde si na ledě i mimo něj sedli, přestože spolu museli zpočátku komunikovat přes překladač.

Nylander and Pastrnak as babies pic.twitter.com/0kLT5Hnoe5 — Flintor (@TheFlintor) 12. listopadu 2017

Šikovní forvardi s viditelnou láskou k hokeji udělali rychle dojem i v zámoří. Jenže zatímco Pastrňák podepsal před rokem svůj první obří kontrakt (40 milionů dolarů na 6 let), Nylander se na podmínkách milionářské smlouvy s klubem stále ne a ne dohodnout. Ve hře je samozřejmě vedle obrovských peněz také celá řada z toho plynoucích vedlejších důsledků jak pro hráče, tak pro klub.

I v případě Pastrňáka měli mnozí za to, že si mohl vyjednat ještě lepší podmínky, obzvlášť třeba vzhledem k mega kontraktu Leona Draisaitla v Edmontonu (68 milionů dolarů na 8 let), ale havířovský rodák je se svým příjmem alespoň navenek velmi spokojen.

Splněný sen

„Kdybyste se mě zeptali v 15 letech, jestli budu ve dvaadvaceti vydělávat 6 milionů dolarů za rok, asi bych vám odpověděl, že ne. Pro mě je to zkrátka splněný sen. Jsem šťastný za to, co dostávám. Taky jsem mohl zůstat v Česku a hrát za pár stovek měsíčně. Takže tady jsem fakt spokojený," řekl serveru Sportsnet.ca.

„Já chci hlavně hrát hokej. Můj agent (J.P. Barry) za mnou přišel a řekl: Tohle bys měl podepsat. Já jsem podepsal a jsem teď v Bostonu," shrnul okolnosti své životní smlouvy Pastrňák, který v důsledku vyjednávání chyběl pouze jediný den v přípravě Bruins na sezonu 2017/18.

Jeho výdělek se navíc pohybuje v podobný mantinelech jako je tomu u jeho spoluhráčů z elitního útoku Patrice Bergerona (6,85 milionů dolarů ročně) a Brada Marchanda (6,125 milionů ročně). I tato finanční rovnováha možná přispívá k jedinečné herní chemii, která z těchto tří tvoří jeden z nejlepších útoků v celé NHL.

“You got to give him some respect, right?... You gotta be patient and get what you think you deserve. It’s for your whole life.”



David Pastrnak talks William Nylander's contract stalemate: https://t.co/uree3QdAM0 #LeafsForever #ICYMI pic.twitter.com/c2M89maYmd — luke fox (@lukefoxjukebox) 26. listopadu 2018

„Funguje jim to nejlépe z celé ligy," uznává i torontský John Tavares, který nicméně sám tuto sezonu pobírá 15,9 milionu dolarů. A další vycházející hvězda Maple Leafs Auston Matthews také rozhodně nebude, co se platu týče, moc zaostávat, až mu vyprší nováčkovský kontrakt. Není tedy moc divu, že Nylander nechce hrát v tomto směru druhé housle, což by se podepsalo i na jeho postavení v klubu.

„Musíte mu (Nylanderovi) dát respekt. Nějaký čas je mimo hru a je trpělivý. Nezbývá vám nic jiného než vyčkávat na to, co si podle svého mínění zasloužíte. Je to rozhodnutí na celý život. Já s ním každopádně o téhle věci nemluvím. Sám vím, jak mi to bylo loni nepříjemné, když se mi každý ptal jen na smlouvu," dodal Pastrňák.

Nylander má do 1. prosince status chráněného volného hráče. Dokud do té doby nepodepíše v zámoří kontrakt, do stávající sezony NHL už nebude moct zasáhnout. Času už mu moc tedy nezbývá...