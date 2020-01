Užíval si, slavil s rukama nad hlavou a byl to báječný pocit. Věděl, že možná takový pocit pozná jen jednou za život. A ta chvíle přišla. Gólman Predators Pekka Rinne vstřelil gól do sítě Chicaga v zámořské NHL a stal se dvanáctým brankářem v historii zámořské soutěže, kterému se povedlo skórovat. Nashville vyhrál zápas 5:2. „Vždycky jsem o něčem podobném snil. Rád hraju s pukem a hvězdy mi tentokrát přály, že jsem mohl dát gól," zářil po utkání sedmatřicetiletý Fin.

Naposledy se brankář zapsal do statistik NHL jako střelec 19. října 2013, tehdy slavil Mike Smith z Phoenix Coyotes. Zkušený Fin skóroval 22 sekund před koncem za stavu 4:2, když zasáhl odkrytou klec Chicaga. „Vedli jsme o dva góly, tak jsem to prostě zkusil poslat na branku," vykládal jeden z hrdinů večera.

Rinne je prvním brankářem klubu Nashville Predators, který opravdu sám vstřelil gól. Ve statistikách má sice jednu trefu zapsanou i gólman Chris Mason. Ten se ale 15. dubna 2006 jen jako poslední hráč Nashvillu dotkl puku, o zbytek se postarali soupeři z Phoenixu. Ti chybovali při hře bez brankáře. Prudkou přihrávku na modrou čáru nezachytil bek a puk se doklouzal až do branky.

„Samozřejmě chápu, že se taková věc asi povede jednou za život. Ale fakt se mi to líbilo," lebedil si v pozici střelce gólu Rinne. „Byl to úžasný pocit, když jsem viděl puk, jak míří do branky. Abych byl upřímný, myslel jsem, že jde trochu vlevo, několikrát poskočil. Ale srovnalo se to a skončil v brance," líčil šťastný brankář.

Chvíle plné nadšení si užíval naplno. „Zvedl jsem ruce a pokusil se chovat nejvíc cool, jak jsem mohl. A pak už se jen slavilo," vykládal Fin.