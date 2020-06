Spolupracují dva roky, věří si a je to znát na výkonech i výsledcích. Gólman Caroliny Petr Mrázek by tak měl rád Mariána Jelínka po svém boku i při restartu sezony NHL, který je naplánován na letní měsíce.

Loni brankář Hurricanes ustálil své výkony a dotáhl přehlížený tým naprosto nečekaně až do finále Východní konference. Jak Mrázek sám několikrát zmiňoval, měl na tom zásluhu i jeho mentální kouč, s nímž by rád vyrazil do zámoří, až se hokejová show zase rozběhne.

„Play off je vlastně krátkodobý turnaj, pokud by tam byl se mnou Marián, byla by to pro mě velká pomoc," říká Mrázek. „Řešíme to s agentem, který by měl promluvit s generálním manažerem Hurricanes. Já doufám, že to půjde."

S formátem obnovení ligy nesouhlasím, ale co nadělám

NHL oznámila několik fází návratu k sezoně, která byla přerušena 12. března kvůli obavám z pandemie koronaviru. Pokračovat bude 24 týmů, v plánu jsou třítýdenní tréninkové kempy, pak předkolo a následně čtyřkolové play off. Carolina ale byla jedním z klubů, který hlasoval proti tomuto formátu.

Mrázek při jednom ze svých zákroků.

Gerry Broome, ČTK/AP

„Stojíme si za tím. Víc týmů ale bylo proti, nebo se zdrželo hlasování. My rozhodně chceme, aby se hrálo, jen nám přišlo zvláštní, že se do play off dostala i mužstva, jejichž šance byly mizivé. My naopak měli základní část dobře rozjetou, abychom se ještě poprali o horní příčky v divizi," vysvětloval 28letý gólman.

Prolomí prokletí s Rangers?

Na Hurricanes navíc v předkole vyšli New York Rangers, se kterými Mrázek a spol. v základní části čtyřikrát prohráli. Z toho však opora Caroliny strach nemá. To spíš nucené izolace všech týmů. „Aby nás nepustili z hotelu a dva měsíce jsme nemohli nikam na kafe, nebo na večeři, to by bylo dost zvláštní..."

Novinkou bude také komorní prostředí bez fanoušků. „Byl bych radši, pokud by se aspoň hrálo v nějaké menší hale třeba pro dva tisíce lidí, kde není tak rozlehlé hlediště," řekl Mrázek.

Protestů v USA se nebojím

Konkrétní zprávy s přesným itinerářem však od klubu ještě nedostal. „(Spoluhráč) Martin Nečas mluvil s koučem a ten říkal, že máme zůstat, kde jsme, dokud to nebude stoprocentní," tvrdil gólman, který se stará o svou formu. „Na led jsem chodil hned po příletu do Česka. Dvakrát týdně jsem se chystal v Říčanech a teď makám s kondičním trenérem, takže fyzicky připravený budu."

Velká americká města však v poslední době zachvátila vlna protivládních protestů, které na řadě míst přerostly v násilnosti. Nevyhnuly se ani Raleigh, kde mají Hurricanes sídlo. „Neči to sledoval a říkal, že pár budov nedopadlo moc dobře. Děly se tam nepěkné věci. Ale snad se to dá brzy do pořádku. Určitě se nebojím," vyhlásil Mrázek.