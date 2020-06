Na původním seznamu figurovalo Chicago, Columbus, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul (Minnesota), Pittsburgh, Toronto a Vancouver. Jedno město by hostilo všechny duely play off Východní konference, druhé pak ty Západní.

„Sice to ještě není oficiální, ale vypadá to tak, že Toronto, Edmonton a Vancouver jsou ze hry venku," uvedl Simmons. Právě tato tři města jako jediná zastupovala Kanadu, v níž ale z rozhodnutí tamější vlády musejí lidé při vstupu do země do povinné dvoutýdenní karantény.

Simmons zároveň uvádí, že je téměř jisté, že jedním z dějišť bude Las Vegas. Druhým vybraným městem by pak mohlo být Chicago, nebo Los Angeles.

Kluby NHL mohou ode pondělí otevřít svá centra a umožnit tak hokejistům dobrovolný trénink. Tréninkové skupiny na ledě i mimo něj však může tvořit maximálně šest hráčů. Tréninkové kempy nebudou zahájeny dříve než 10. července a restart soutěže nezačne dříve než v srpnu.

Podle Mikea Chamberse z deníku Denver Post pak vedení soutěže zvažuje trvalou změnu termínu začátku i konce dalších sezon. Chambers se odvolává na své zdroje, které připouští variantu, že start nadcházejícího ročníku proběhne nejdříve listopadu, možná ale i v prosinci, či dokonce v lednu s tím, že play off se pak bude hrát v letních měsících. Až dosud přitom platilo, že základní část byla rozehrána v říjnu a vyřazovací boje v dubnu.