K postupu do 1. kola play off schází jen jedno vítězství! Hokejisté Caroliny i díky 23 úspěšným zákrokům českého brankáře Petra Mrázka vyhráli ve druhém utkání kvalifikace play off NHL v Torontu nad New York Rangers 4:1 a vedou už 2:0 na zápasy. Vítězství Hurricanes, kteří v sobotním úvodním souboji vyhráli i díky Nečasově brance a Mrázkovým 24 zákrokům 3:2, zařídil hattrickem ruský útočník Andrej Svečnikov. Fin Sebastian Aho zaznamenal tři asistence.