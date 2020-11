Nebýt dvou výluk v NHL, které během své kariéry zažil, a poslední koronavirem zkrácené sezony, měl by Ovečkin na svém kontě více než současných 706 tref, které jej řadí na osmé místo historické tabulky střelců.

Moskevský rodák, který ve svých šestnácti sezonách v NHL získal hned devětkrát Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra ročníku (naposledy letos spolu s Davidem Pastrňákem za 48 branek), ztrácí na Waynea Gretzkyho trůnícího v čele pořadí 188 gólů. K vyrovnání druhého Gordieho Howea mu chybí 95 tref, na třetího Jágra 60.

Tabulka deseti nejlepších střelců v dějinách NHL 1. Wayne Gretzky 894 2. Gordie Howe 801 3. Jaromír Jágr 766 4. Brett Hull 741 5. Marcel Dionne 731 6. Phil Esposito 717 7. Mike Gartner 708 8. Alexandr Ovečkin 706 9. Mark Messier 694 10. Steve Yzerman 692

Že Jágr pořadím klesne, si je samotná osmašedesátka jistá. V ohrožení je však podle hrajícího majitele kladenských Rytířů i Gretzky.

„Ještě před šesti lety jsem si myslel, že Ovečkin nemá šanci jeho (Gretzkyho) rekord překonat. Jenže Alex se změnil a stal se lepším a efektivnějším hráčem, než byl za svých mladých let. Myslím, že teď pracuje tvrději," prohlásil Jágr v pondělí v Moskvě, kde se zúčastnil oslav 70 let od založení Avangradu Omsk, za který v minulosti nastupoval.

„Alex bude schopný rekord překonat, pokud zůstane zdravý a bude i dál tak tvrdě makat," soudí Jágr.

Otázkou je, jak dlouho ještě Ovečkin v NHL vydrží. Současný kontrakt s Washingtonem, s nímž spojil celou svou zámořskou kariéru, má ještě na jednu sezonu. Ruský snajpr se nedávno nechal slyšet, že za žádný jiný klub NHL hrát nebude a kariéru pak ukončí doma v Rusku, v mateřském Dynamu Moskva.

Sám však zatím netuší, kdy přijde ideální čas k návratu domů. „Je jasné, že za dva, tři, čtyři roky, možná pět let, ukončím svou kariéru ve Washingtonu. Chci ji ukončit pěkným způsobem a odehrát svůj poslední zápas za Dynamo Moskva," prohlásil nedávno Ovečkin.

Alexandr Ovečkin v dresu ruské sborné.

Vlastimil Vacek, Právo

Kdyby k tomu mělo dojít až za pět let, překonání Gretzkyho by nemuselo být nereálné. Znamenalo by to držet si průměr 38 gólů za sezonu, což Car Alex, jak se mu v NHL přezdívá, za posledních sedm ročníků nejslavnější hokejové ligy světa nezvládl jen jednou.