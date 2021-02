Hokejisté Colorada jsou dalším týmem, který musí kvůli koronaviru přerušit sezonu. Vedení NHL odložilo nejbližší čtyři zápasy Avalanche, denverský klub by se do soutěže měl opět zapojit nejdříve 14. února. Až do odvolání byly uzavřeny i tréninkové prostory Colorada.