Skóre zápasu mezi domácí Minnesotou a San Jose otevřel v 13. minutě za přispění Hertlovy asistence hostující Brent Burns. Hráči Wild však vývoj duelu rychle otočili na svou stranu. V rozmezí 72 sekund třikrát překonali Martina Jonese v brance Sharks a v 16. minutě vedli 3:1.

Ve druhé části přidali Wild další dva góly a v brance San Jose nahradil Jonese Josef Kořenář. Český brankář za 20 minut neinkasoval, ale prohru 2:5 již odvrátit nedokázal.

Florida si v utkání s Tampou Bay vytvořila rozhodující dvoubrankový náskok již v první třetině. Na trefy Brandona Montoura a Patrica Hornqvista dokázal po Palátově asistenci rychle odpovědět Brayden Point, náskok dvou gólů ale Floridě osm sekund před první sirénou vrátil Jonathan Huberdeau.

V 37. minutě zvýšila Florida vedení na 4:1, Tampa se ale díky dvěma brankám dokázala vrátit zpět do zápasu. Uklidňující pátý gól Panthers vstřelil v závěru zápasu do odkryté branky Anthony Duclair. Asistenci u jeho trefy si připsal český bek Gudas.

Marleau, jehož si San Jose vybralo v roce 1997 jako dvojku draftu, nastupoval za Sharks až do konce sezony 2016/17. Potom zamířil na dva roky do Toronta, následně se vrátil do San Jose a minulý ročník dohrál v Pittsburghu. V polovině loňského října uzavřel roční kontrakt na 700 tisíc dolarů znovu se Sharks.

V NHL má dvojnásobný olympijský vítěz z Vancouveru a Soči, mistr světa z roku 2003 a vítěz Světového poháru z roku 2004 na kontě 1196 bodů z 566 gólů a 630 asistencí. Na Stanleyův pohár nedosáhl, v play off si ve 195 duelech připsal 127 bodů (72+55).

Howe, který v červnu 2016 zemřel ve věku 88 let, sehrál 1767 utkání v NHL v letech 1946 až 1971 za Detroit a potom ještě v ročníku 1979/80 za Hartford. Končil ve věku 52 let a 11 dnů a zapsal se do historie jako nejstarší hráč v historii NHL. S 1850 body (801+1049) je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem historie za Waynem Gretzkým (2857), českým útočníkem Jaromírem Jágrem (1921) a Markem Messierem (1887).

Čtyřnásobný držitel Stanleyova poháru s Detroitem sehrál také 157 utkání v play off a nasbíral 160 bodů (68+92). Kariéru přerušil v letech 1971 až 1973 a následně před návratem do NHL strávil ještě šest sezon v tehdy konkurenční WHA, kde hrál za Houston a New England. V té absolvoval v základní části 419 utkání a dalších 68 stihl v play play off.

Jágr je se 1733 utkáními z působení v Pittsburghu, Washingtonu, New York Rangers, Philadelphii, Dallasu, Bostonu, New Jersey, Floridě a Calgary čtvrtý. Před ním je ještě Mark Messier se 1756 duely.

Výsledky NHL: NY Rangers - New Jersey 6:3 (3:0, 1:1, 2:2) Branky: 8., 12. a 59. Bučněvič, 11. Strome, 21. Panarin, 60. Kreider - 33. McLeod, 46. Subban, 47. Šarangovič. Střely na branku: 30:33. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bučněvič, 2. Panarin, 3. Zibanejad (všichni Rangers). Philadelphia - Washington 3:6 (1:1, 1:3, 1:2) Branky: 20. Provorov, 26. Van Riemsdyk, 48. Allison - 4. a 27. Ovečkin, 21. Orlov, 36. Kuzněcov, 50. Sheary, 59. Mantha. Střely na branku: 25:41. Diváci: 3430 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Carlson, 2. Ovečkin (oba Washington), 3. Allison (Philadelphia). Buffalo - Pittsburgh 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Branky: 27. Tage Thompson, 52. Mittelstadt – 11. McCann, 26. Rodrigues, 33. Rust. Střely na branku: 30:41. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Jarry, 2. McCann (oba Pittsburgh), 3. Tage Thompson (Buffalo). Montreal - Ottawa 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Branky: 34. a 56. Batherson, 4. Zub, 56. N. Zajcev. Střely na branku: 23:15. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Batherson, 2. Pinto, 3. Zub (všichni Ottawa). Arizona - St. Louis 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) Branky: 22. Goligoski, 31. Keller, 44. Bunting – 2. Blais, 9. Bozak. Střely na branku: 29:22. Diváci: 3981 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. nebyla vyhlášena, 2. Keller, 3. Bunting (oba Arizona). Winnipeg - Edmonton 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Branky: 32. Barrie, 47. Puljujärvi, 53. Chiasson. Střely na branku: 26:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Barrie, 2. M. Smith, 3. Chiasson (všichni Edmonton). Carolina - Nashville 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Branky: 19. Slavin, 49. Hakanpää, 59. A. Svečnikov – 32. Josi. Střely na branku: 48:28. Diváci: 4987 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Hakanpää, 2. Slavin, 3. Nedeljkovic (všichni Carolina). Tampa Bay - Florida 3:5 (1:3, 1:1, 1:1) Branky: 14. B. Point (Palát), 40. Černák, 42. M. Joseph – 9. Montour, 13. Hörnqvist, 20. Huberdeau, 38. Vatrano, 60. Duclair (Gudas). Střely na branku: 31:32. Diváci: 3800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Bobrovskij (oba Florida), 3. B. Point (Tampa Bay). Detroit - Chicago 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Branky: 20. P. Kane, 33. DeBrincat, 42. Kalynuk, 56. Suter. Střely na branku: 29:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. M. Subban, 2. P. Kane, 3. Hinostroza (všichni Chicago). Minnesota - San Jose 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) Branky: 15. Zuccarello, 16. J. Eriksson Ek, 16. Parise, 22. Kaprizov, 40. Sturm – 13. Burns (Hertl), 58. Kellman. Střely na branku: 28:28. Josef Kořenář odchytal za San Jose 20 minut, ze čtyř střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 %. Diváci: 3000 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Sturm, 2. Brodin, 3. J. Eriksson Ek (všichni Minnesota). Dallas - Columbus 5:1 (1:1, 4:0, 0:0) Branky: 13. Ja. Benn, 31. Gurjanov, 34. Pavelski, 34. J. Klingberg, 37. Lindell – 7. Gavrikov. Střely na branku: 32:22. Diváci: 5643 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Ja. Benn, 2. Lindell, 3. Pavelski (všichni Dallas).