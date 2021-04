NHL se zbavila starostí s případnými omezeními v cestování mezi zeměmi už před sezonou tím, že umístila všechny kanadské týmy do jedné divize. V ní mají na programu zápasy pouze mezi sebou v základní části, jež končí 16. května, a také v prvních dvou kolech play off.

"Situace je výrazně nepředvídatelná. Všechno bude záležet samozřejmě na covidu a na vládních omezeních ve smyslu toho, kam budou naše týmy moci cestovat a kam ne," uvedl v úterý Bettman. "Pokud nebudeme moci cestovat v Kanadě, buď mezi provinciemi nebo do USA a zpět, uděláme jakékoli úpravy, jaké budeme muset, abychom play off dokončili."

Nejlepší kanadský tým narazí podle aktuálního formátu na americký klub nejdříve v červnu v semifinále Stanley Cupu. Podle agentury AP nicméně existuje možnost, že by se už první dvě kola play off kanadské Západní divize odehrála na jednom místě v "bublině". Ta by mohla být dokonce i ve Spojených státech, kde může omezené množství fanoušků do hlediště stadionů 23 z 24 týmů.

Tady sídlí Tučňáci. Socha klubové legendy Penguins Maria Lemieuxe před arénou v Pittsburghu.

Marek Burkert, Právo

Další možností je přesunout vítěze Západní divize do USA pro domácí zápasy semifinále, kde budou tři americké týmy a jeden kanadský. Toto město by pak mohlo být využito i pro finále Stanley Cupu, pokud by do něj kanadský tým postoupil.

Kanada má zatím plně naočkováno proti koronaviru 2,71 procenta obyvatel a výrazně tak zaostává za Spojenými státy, kde dostalo vakcínu téměř 29 procent populace.