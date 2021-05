Zdá se, že jeho přezdívka McJesus vůbec není od věci. Edmontonský útočník Connor McDavid se o víkendu zařadil do exkluzivního klubu vyvolených. Čtvrtstoletí NHL čekala, než někdo zvládne nasbírat 100 bodů za pouhých třiapadesát startů. A kapitán Oilers výzvu s úspěchem naplnil bilancí 32+68.

Hokejový svět se teď předhání v superlativech a květnatých přirovnáních.

„Když skočí na led, je z něj úplně jiný živočišný druh, než jsme my ostatní," tvrdil o démonovi s číslem 97 spoluhráč Darnell Nurse. Jisté je, že McDavid se vymyká skoro ve všem. I kdyby letos nedal ani gól, pořád by byl se 68 asistencemi druhý v tabulce produktivity...

V noci na neděli se kanadský centr podílel na všech gólech Oilers při výhře 4:3 nad Vancouverem. A s každou domácí trefou se přibližoval magické metě.

„Když jsem viděl reakce spoluhráčů, nedokážu slovy popsat, jak moc to pro mě znamenalo," jihnul McDavid. „Patří mezi nejlepší hráče dějin. O tom nemám vůbec pochyby," tvrdil jeho kouč Dave Tippett.

McDavid i ve zkrácené sezoně dokázal, co před ním zvládli jen Wayne Gretzky (11x), Mario Lemieux (6x), Phil Esposito (2x), Jari Kurri (2x), Marcel Dionne, Steve Yzerman, Bernie Nicholls a Jaromír Jágr. Česká legenda to předvedla ve své nejproduktivnější (62+87) sezoně 1995-96. McDavid se narodil v lednu 1997...

„Nečekal jsem, že mě to tak sejme... Bavíme se tady o největších hokejových legendách. Snažil jsem se na tu stovku moc nemyslet, protože je před námi play off. Ale najednou se mi to usadilo v hlavě," vyprávěl.

Stačil by klidně jen sestřih sobotních gólových akcí, aby i laikovi bylo jasné, že McDavid se naprosto vymyká: rychlostí, přehledem, efektivitou. A přitom mu ještě není ani pětadvacet.

O držiteli Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče sezony je v podstatě rozhodnuto, než se členové Asociace profesionálních novinářů vůbec pustí do vyplňování hlasovacích lístků. I v současné podobě NHL, která neskutečně zrychlila, vypadá McDavid aspoň o dva kroky dál než houf všech ostatních hráčů.

Co předvede v kompletní sezoně?

V posledních deseti zápasech se ale rodák z Richmond Hill v Ontariu vyloženě utrhl ze řetězu: nasbíral v nich 29 bodů! Kdybychom průměr 2,9 na utkání aplikovali na kompletní sezonu s 82 zápasy, pak bychom dostali absurdní cifru 238 bodů. To i další ‚mimozemšťan' Gretzky zvládl nejvíc v sezoně 215 bodů.

„Každý rok se Connor zlepšuje, ale v poslední době je to tempo úplně pekelné," tvrdil edmontonský gólman Mike Smith, který ve 39 letech zažil mezi mantinely hodně, ale takového hráče ne. „Co tady vůbec řešíme nějakou stovku, počkejte si, co předvede příští rok," nadhodil brankář Oilers.

Ale McDavidovi jde teď hlavně o tým. Oilers mají před sebou sérii prvního kola play off (nejspíš s Winnipegem) a jejich kapitán strašně touží ukázat, jaký je lídr. Na sobotní tiskovce také nezačal mluvit o sobě, ale o parťákovi Leonu Draisaitlovi, který překonal kariérní hranici 500 bodů. McDavid je nyní na 569, na což mu stačilo 404 zápasů...

„Všechno není jen o bodech, spíš o tom, kam chcete svoje výkony posunout. A hlavně o jejich intenzitě. Každý z nás si přeje, aby mu kmitaly nohy a dostával se do šancí. V tom nejsem žádná výjimka," prohlásil McDavid.

Tyto hokejové dovednosti teď ale ovládá jako nikdo jiný na této planetě.