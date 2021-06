Fantazie. Český gólman Petr Mrázek si užíval slastné pocity vítěze. V letošním play off NHL dostal poprvé šanci a hned se skěvlým výkonem pasoval na jednu z největších hvězd Hurricanes i celého zápasu, který Carolina vyhrála 3:2 v prodloužení. "Výhra je hodně důležitá, protože prohrávat 0:3 na zápasy, to by nebylo dobré. Rozhodlo, že jsme ubránili oslabení a pak jsme v přesilovce dali gól," uvedl po utkání šťastný brankář, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou duelu.

Útočník Tampy Bay Lightning Anthony Cirelli (71) se marně pokouší vyzrát na českého gólmana Petra Mrázka v utkání play off NHL.

Hokejový gólman Petr Mrázek kryl ve svém prvním letošním startu v play off NHL 35 střel a dovedl Carolinu k výhře.

Brankář Caroliny Hurricanes Petr Mrázek (34) v akci proti útočníkovi Ondřeji Palátovi (18) z Tampy Bay Lightning v utkání 2. kola play off NHL.

Gólman Caroliny Hurricanes Petr Mrázek (34) si poradil se střelou Nikity Kučerova z Tampy Bay Lightning v utkání play off NHL.

Carolina udělala po dvou domácích prohrách změnu v brankovišti, a tak Mrázek chytal poprvé od 10. května. "Cítil jsem se dobře, i když jsem po té dlouhé pauze pořádně nevěděl, co od sebe očekávat. Makal jsem ale na každém tréninku a těšil se až dostanu šanci," konstatoval.

Ostravský rodák inkasoval oba góly v přesilové hře Tampy Bay, která ve druhé třetině smazala dvoubrankovou ztrátu. Faul na Ondřeje Paláta potrestal po hezké kombinaci zblízka Brayden Point a střelou z mezikruží vyrovnal Alex Killorn. Oba se v play off trefili shodně pošesté, přičemž více branek dal jen Nathan MacKinnon z Colorada.

"Byl dobrý," pochválil Mrázka trenér Caroliny Rod Brind'Amour. "Je to bojovník a za inkasované góly nemohl. Neměl žádnou šanci, aby ty střely zastavil," doplnil.

Mrázek se o svém startu dozvěděl o den dříve. Příležitost dostal ve chvíli, kdy jeho tým prohrával v sérii 0:2 na zápasy. Sám ale odmítá, že by se cítil pod tlakem. "Tak bych to nenazval. Je zábava chytat, zvlášť v play off. Navíc je skvělé, že jsou zase haly plné lidí. Snažíte se zápasy užít," vysvětlil.

Mrázka předčil při vyhlašování hvězd zápasu pouze Sebastian Aho, jenž si připsal gól a dvě asistence. Finský útočník založil u první branky rychlý protiútok, který zakončil Brett Pesce střelou bez přípravy zpoza pravého kruhu přes blokujícího Paláta. O chvíli později zvýšil Aho ze sólového úniku a v prodloužení tečoval jeho střelu Jordan Staal. Kapitán Caroliny rozhodl o výhře nad obhájci Stanleyova poháru v čase 65:57.

"Věřili jsme si a je úžasné, že jsme vyhráli, ale pořád je to jen první bod v sérii. Musíme pokračovat v našem výkonu i příští zápas a opět dělat to, co nám přineslo úspěch," podotkl Aho, který rovněž vyzdvihl Mrázka. "I když dlouho nechytal, vůbec jsem nepochyboval, že bude dobrý. Vytáhl několik ohromných zákroků a dal nám šanci na vítězství," podotkl.