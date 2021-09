Stovky lidí vítaly na náměstí Svobody ve Frýdku-Místku vítěze Stanley Cupu Ondřeje Paláta. Frýdecko-místecký rodák je po Richardu Šmehlíkovi v roce 2003 a Pavlovi Kubinovi o rok později teprve třetím hokejistou, který na severní Moravě měl možnost nejslavnější hokejovou trofej světa ukázat. „Jsou to krásné chvíle, moc si je užívám. Je to náročný den, ale tohle je chvíle, o které sníte. Dovézt Stanley Cup do rodného města,“ svěřoval se 30letý nyní už dvojnásobný vítěz play off NHL.

Kolik jste rozdal podpisů?

Tak to vůbec nevím. Pár tisíc jich za těch pár hodin asi bylo.

Pohár jste často třímal nad hlavou, nebolí vás už ruce?

Ne, vůbec. Všechno bez problémů. Nic se zatím nestalo (smích).

Na náměstí jste mezi lidi dorazil později, než bylo plánováno. Kde nastalo zdržení?

Bodyguardi, co s ním jezdí, se včera zpozdili. Uletělo jim letadlo a Erik (Černák) dostal pohár o nějakých čtyři pět hodin později. Tak se se mnou domluvil, jestli by to mohl ještě mít i ráno. Pak se domluvila helikoptéra a pohár přiletěl kolem jedné hodiny do Frýdlantu nad Ostravicí.

Od primátora Frýdku-Místku Petra Korče jste dostal Klíč od města jako teprve třetí osobnost města. Před vámi ji získali jen prezident Václav Havel a výtvarnice Eliška Servátková. Jak tohle vnímáte?

To je věc, kterou jsem neočekával. Nenapadlo mě, že bych jednou něco takové vůbec mohl dostat. Je to velká pocta od města a pana Korče.

Druhým dárkem byl dort ve velikosti Stanley Cupu, máte rád sladké?

Jo, dám si, ale už jsem v přípravě, takže se snažím to moc nejíst. Co vím, tak dort se rozkrájel a lidé na náměstí ho snědli. I já jsem si dal kousek a byl výborný.

Ondřej Palát slavil triumf ve Stanley Cupu s fanoušky v rodném Frýdku-Místku.

Pavel Karban, Právo

Na ruce jste měl podepisování fanouškům prsten z minulého roku. Kde máte ten za letošní triumf?

Příští měsíc bychom v Tampě měli dostat další. Já si ho nasadil jen dnes, jinak ho nenosím, protože je těžký. Mám ho schovaný a vytahuju jen při těchto příležitostech.

Dostat sem pohár byl sen vašeho táty Pavla. Těší vás, že jsme mu ho splnil?

Jasně. Vyhráli jsme dvakrát a rodiče tam nemohli ani jednou. Byl jsem jen se ženou a s dcerou Adélkou. Naši pohár ještě naživo neviděli a táta si na něho nesáhnul. Jsem strašně moc rád, že se Stanley Cup dostal konečně do Frýdku a můžeme to společně trošku oslavit.

Co jste chtěl s pohárem všechno stihnout?

Za normálních okolností máte pohár čtyřiadvacet hodin. Já ho mám nějakých deset, chtěl jsem toho stihnout co nejvíc. Ukázat lidem, na hale dětem. Taky je pro mě důležité pohár ukázat i rodině a kamarádům.

Váš táta říkal, že nemá rád, když se pohár využívá jako jídelní mísa. Erik měl segedínský guláš, co na to říkáte?

Že jsem ho tam chtěl dát taky (smích). Tak to asi musím změnit. Uvidím, co do toho ještě dám. Mě jídlo v poháru nějak nevadí, je to pěkná tradice. Určitě tam ale bude šampaňské a pivo.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Ondřej Palát rozdával cenné autogramy.

Pavel Karban, Právo

Obránce Vítkovic Roman Polák měl přání, abyste Stanleyův pohár vyhrál a přivezl, protože si na něj chtěl konečně sáhnout. Bude na oslavě?

Určitě je mezi pozvanými, takže by měl dojít i s rodinkou a vyfotit se u něj.

Budou na oslavě i další hokejisti?

Někteří kluci určitě. Většina už jich je ale pryč, nebo mají jiné starosti. Bude tam ale Honza Rutta, který si ráno pohár odveze do Písku.

Jaký jste vlastně typ při oslavách. Dokážete se odvázat?

Také se dovedu rozjet. A když jsou oslavy Stanley Cupu, tak určitě si to dokážu užít. Když jsme ho vyhráli, tak jsme jeli pár dnů vkuse. Oslavovali jsme, takže to bylo náročné, ale to se musí, když obhájíte Stanley Cup.

Je složitější pohár vyhrát, nebo se obhájit?

Obojí je velmi těžké. Vyhrát Stanley Cup je super, ale moc týmů to neobhájilo. Pittsburgh v minulosti. Obhajoba je strašně těžká, ale i vyhrát jednou je hodně těžké. Nepodaří se to mnoha hráčům. První i druhý byly asi srovnatelně těžké.

Hokejista Ondřej Palát převzal od primátora Frýdku-Místku Petra Korče symbolický klíč od města

Pavel Karban, Právo

Stanley Cup dorazil na Frýdecko-Místecko podruhé v historii. Pamatujete si oslavy po vítězství Tampy Bay v roce 2004? Bylo vám třináct, když Pavel Kubina přivezl pohár do Janovic.

Nějak jsem se kolem Stanley Cupu asi tenkrát ochomýtnul, ale hlavně jsem tehdy sledoval celé finále Tampy, moc jsem jí fandil. To byl začátek, kdy jsem si říkal, že by bylo krásné to třeba jednou taky vyhrát.

V jaké fázi přípravy jste?

Už jedu naplno, mám tady ve Frýdku led, jsem moc rád, že mi klub umožnil tady trénovat. Příští týden už odlétám do zámoří. Už se do tepla těším.

V Tampě máte smlouvu na poslední rok. Chystáte se díky tomu na ni nějak jinak, abyste zaujal kluby a působil jste v NHL dál?

Připravuji se úplně stejně. Bude to má poslední sezona, ale zase máme dobrý tým a můžeme udělat dobrý výsledek. Hlavně projít do play off, pak můžeme mít ty nejvyšší cíle. Ale připravuji se stejně, na konec smlouvy se snažím nemyslet. Tampa má problémy s platovým stropem, tak uvidíme. Nechám tomu volný průběh. Co bude pak, budeme řešit, až sezona skončí.

Nedávno se do české extraligy vrátil z Bostonu David Krejčí. Už přemýšlíte, zda tohle bude jednou i vaše cesta? Extraligu jste si nikdy nezahrál.

Moc za to, že se do Olomouce vrátil, Davida respektuju a přeji mu super sezonu. Určitě si to chce tady užít s dětma, manželkou, vidět rodinu. Měl v Bostonu super sezonu a bude v extralize velká superstar. Myslím si, že Olomouc hodně zvedne.

Ondřej Palát krájí dort v podobě slavného Stanley Cupu.

Pavel Karban, Právo

Uvažujete, že byste se na závěr kariéry okusil i extraligový hokej?

Doufám, že mi zdraví dovolí v NHL hrát co nejdéle. O tom, co bude dál, budu přemýšlet, až kariéra půjde ke konci. Samozřejmě bych byl rád, kdybych v Česku mohl ukončit kariéru, ale těžko říct.

Jak se díváte na možnost zahrát si na olympijských hrách v Pekingu?

Bude to velká pocta, pokud by tam mohli všichni hráči z NHL a já se do týmu dostal. Je to nejvíce, co může hokejista hrát. Všichni by byli nadšeni, kdyby se tam jelo.

Česko má ve skupině Rusko, bylo zajímavé potkat spoluhráče s Tampy?

Bylo by to super zápas proti dobrému Rusku s Vasim (brankář Andrej Vasilevskij), Kučem (Nikita Kučerov) a dalšími hvězdami. Moc bych se na to těšil.