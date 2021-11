Kritika kouče Columbusu Brada Larsena se chytla a Jakub Voráček předvedl svůj dosud nejlepší výkon v nové sezoně. O výhru 4:3 v New Jersey se zasloužil dvěma asistencemi a mazácky provedeným vítězným nájezdem. Takhle ho mají fanoušci z Ohia nejradši.

Český útočník Columbusu Blue Jackets Jakub Voráček v akci před brankou New Jersey Devils v utkání NHL. Puk se snaží odehrát obránce Ty Smith (24).

Trenérovi Blue Jackets se v posledních dnech nepozdávaly výkony hráčů, na které nejvíc spoléhal, ale Voráčkovi s Finem Patrikem Lainem dal ještě šanci. A byl to dobrý tah nechat je pohromadě. Díky přihrávkám 32letého vousáče hosté v první třetině otáčeli stav na 2:1. Nejprve předkládal puk v přesilovce do ideální pozice mezi kruhy Oliveru Bjorkstrandovi.

„Když jsme to tak hráli s (Claudem) Girouxem a (Scottem) Hartnellem ve Philadelphii, nemusela být střela ani tak prudká," popisoval Voráček.

Zato Laineho projektil vletěl do branky Scotta Wedgewooda takovou rychlostí, že se bleskově odrazil zase ven.

„O podobných akcích jsme se s Pattym bavili. Jakmile byl volný, dostal ode mě pas a jeho rána byla prostě skvělá," pochvaloval si Voráček, který do poslední chvíle čekal, až se finský kanonýr uvolní do ideální pozice.

A na závěr se pak ještě jako jediný z exekutorů prosadil v rozstřelu šikovnou kličkou do bekhendu.

I Larsen je rád, že své hvězdy nemusel trhat, ačkoli před pár dny k nim byl dost kritický.

„Jsou to naši lídři, ale musí to taky nějak prokázat. Když jim to dohromady nebude klapat, tak je rozdělíme," prohlásil. Po neděli k tomu nemá důvod. „Mohou mít ze sebe dobrý pocit," tvrdil kouč Blue Jackets.

Klub z Ohia draftoval Voráčka jako sedmičku v roce 2007, o 4 roky později ho ale vyměnil do Flyers, kde český útočník strávil deset sezon. Po návratu Columbusu sice ještě nedal gól, ale za osm zápasů nasbíral sedm asistencí, nejvíc z týmu.

"Jake je ideální posilou pro náš klub. Má k němu vztah a může být příkladným lídrem," řekl v létě generální manažer Blue Jackets Jarmo Kekäläinen, který hledal hlavně hráče, jenž by pasoval k Lainemu. A jak se zdá, tak už ho našel.