Se 13 starty patří gólman Arizony Karel Vejmelka mezi patnáct nejvytíženějších gólmanů NHL, až do neděle měl ale pětadvacetiletý nováček mezi tyčemi Coyotes v kolonce výher nulu. Změnilo se to však na ledě Los Angeles.

Vejmelka systematicky deptal střelce Kings, celkem předvedl 37 zákroků. Kapituloval jen jednou, po chybě hostující obrany zakončil přečíslení tří na jednoho Brendan Lemieux.

"Soucítili jsme s ním, protože na začátku sezony byl (Vejmelka) naším zdaleka nejlepším hráčem, jenže my nedokázali vstřelit 'velký' gól. Dělal pro nás zázraky, ale nebyl za to odměněn," tvrdil kouč Arizony Andre Tourigny.

Tentokrát se ale Coyotes zmátořili a ve třetí třetině srovnali. Po ráně Kylea Capobianca pak spustili i gólovou oslavu.

Pro Vejmelku to ale nebylo bez nervů. Vítězná střela se totiž odrazila od tyče do síťky a ven. Zatímco hosté hned začali slavit, sudí rozpažil a na překvapeného českého gólmana se hnal s pukem na hokejce kapitán Los Angeles Anže Kopitar. I tuhle šanci a následnou dorážku Alexe Iafalla, které se mu nakonec do statistik nepočítaly, ale Vejmelka zlikvidoval...

"Strašně těžký zápas pro všechny, ale hráli jsme dobře po celých 60 minut. Jsou to důležité body a snad příště budeme hrát stejně," oddechl si Vejmelka.

V souvislosti s jeho jménem už čeští fanoušci začali zmiňovat start na olympiádě. Trojice, se kterou se počítalo pro Peking, totiž prakticky nechytá. Petr Mrázek v Torontu se teprve dostává do formy po problémech s třísly, Pavel Francouz z Colorada se zranil ještě v přípravě a David Rittich v Nashvillu má jen dva starty.

A tak českou brankářskou školu v zámoří prezentuje trio V+V+V. Vítek Vaněček z Washingtonu, arizonský Vejmelka a Daniel Vladař z Calgary. Kdo z nich to dotáhne až k olympijské nominaci?