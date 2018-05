Úspěch Vegas? Uměli najít hvězdy mezi odloženými hokejisty

Třicetiletý křídelník přišel z Nashvillu, který se předtím probojoval až do finále bojů o Stanley Cup. V uplynulé základní části nasbíral 44 bodů (25+19), což sice není jeho životní úspěch, i on si však oproti předešlé sezóně polepšil, a to o tři body. Momentálně není jasné, kde stráví příští ročník. Smlouva ve Vegas mu doběhne v létě.