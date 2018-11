Gulaš exceloval! Když to zopakuje v pátek i v neděli, řeknu, že je dobrej, vtipkoval trenér

Před vlastními fandy v úterý odpoledne ještě navýšila komfortní pětigólový náskok z Bolzana a hravě rozrazila čtvrtfinálové brány, kde vyhlíží Skellefteu. „Zabili jsme dvě mouchy jednou ranou. Postoupili jsme a zároveň zjistili, že góly umíme dávat," vykládal Gulaš, jenž si zhluboka oddechl. Přesně takový zápas totiž potřeboval. V extralize se trápí. V posledních devíti utkáních skóroval pouze jednou, přitom v loňské sezoně jich v základní části nasázel dohromady třiadvacet a byl i nejproduktivnějším hráčem celé soutěže.

Čtyřmi trefami během necelých dvaceti minut však rázně nadzvedl stavidla. „Jo, když tohle zopakuje i v pátek v Boleslavi a v neděli proti Olomouci, řeknu, že je dobrej," žertoval kouč Ladislav Čihák. Vzápětí ale přešel na vážnější tón. „Jsem moc rád, fakt to potřeboval," řekl. „Ono je to celé o hlavě. Jak ji máte nastavenou, funguje pak i tělo. Když dáte gól, dva roztrhne se zkrátka pytel. Co já bych dal, kdyby mi to tam takhle padalo i v extralize, kde mi chybí lehkost," přitakal 32letý křídelník.

VÍTĚZSTVÍ A POSTUP 💙

Jsme ve čtvrtfinále @championshockey! 🙌

I v odvetném utkání si proti Bolzanu připisujeme vysokou výhru, Milan Gulaš v duelu zaznamenal 5 bodů (4+1) 🔥

Indiáni, děkujeme! 👏 #PLZvsHCB #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/zuzz5IqzpC — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) 20. listopadu 2018

Těšilo ho, že tým nevzal odvetu ve velmi slušně zaplněné areně navzdory úvodní výhře 6:1 na lehkou váhu. Aktuálně druhý celek mezinárodní EBEL ligy prošpikovanaý Kanaďany přitom není žádný nazdárek. V základní skupině dvakrát pokořil silné IFK Helsinky a doma si vyšlápl také na švédskou Skellefteu. Na rozjetou Škodu, která v letošním ročníku Ligy mistrů dosud nenašla přemožitele, však neměl absolutně nárok. „Moc mě teď láká celou soutěž vyhrát," netají se smělými plány lídr Západočechů.

Je to paradox. Zatímco v Lize mistrů kosí Čihákova armáda jednoho protivníka za druhým a funguje jako skvěle seřízený stroj, v tuzemské soutěži už to tak slavné není. Z posledních šesti bitev vyhrála jedinou. Mužstvo figuruje v tabulce až na desáté příčce a trápí se hlavně v koncovce. „Rozdíl je v jednoduchosti a tlaku. Ten musíme v extralize prostě vyhnat z hlavy a jít do zápasů s čistou hlavou," dodal Čihák.