Extraligový lídr z Liberce posiluje. Do konce sezony získal reprezentačního útočníka Birnera

Comeback do míst, kde před dvěma a půl roku slavil mistrovský titul. K Bílým Tygrům se vrací útočník Michal Birner, který s prvním celkem extraligy podepsal smlouvu do dubna 2019.

„S dalším posílením týmu už jsme nepočítali a já jsem velmi rád, že majitel klubu našel cestu, jak umožnit tak výrazné posile návrat do našeho kádru. Michal má v tuto chvíli smlouvu do konce této sezony, ale v nejbližších dnech začneme jednat o dlouhodobějším kontraktu," uvedl sportovní ředitel a kouč severočeského klubu Filip Pešán.

32letý hráč je účastníkem olympijských her v Pchjongčchangu a dvou mistrovství světa. Dres s bílou šelmou oblékal již v sezoně 2015-2016, kdy patřil spolu se svým dlouholetým parťákem Michalem Řepíkem patřil ke klíčovým hráčům při zisku historicky prvního mistrovského titulu Liberce.

✍️ Ve svých řadách vítáme dalšího navrátilce. Ofenzivu posílí Michal Birner! Více o jeho příchodu ➡️ https://t.co/MCiOMd7t2s . pic.twitter.com/4wt4D18Gqq — Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc) 21. listopadu 2018

„Michalův příchod je další ze série návratů velmi kvalitních hráčů ze zahraničního angažmá, za což jsme velice rádi. S takovým hráčem získáváme další kvalitu v útočných řadách a nedocenitelné zkušenosti z mezinárodního hokeje," dodal Pešán.

V létě 2016 kývl na nabídku ruského Čeljabinsku a přesunul se do KHL. Po nepříliš vyvedeném startu odešel do Švýcarska, kde oblékl dres Fribourgu. Rychle se zařadil mezi ofenzivní opory a během dvou let zde posbíral 76 bodů v 85 zápasech. V úvodu aktuální sezony ho trápilo zranění kolena, za švýcarský tým tak odehrál jen devět zápasů. Na podzim se vrátil pod Ještěd.