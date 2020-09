Český hokej vzpomíná na Říhu. Odešel velký srdcař a nadšenec

„Osobně jsem touto zprávou zdrcen. Miloš Říha patřil mezi trenéry, kteří se výrazně podepsali pod moji kariéru, a něco jsme spolu zažili jak v české extralize, tak v ruské superlize. Odešel jeden z velkých hokejových trenérů. Chtěl bych vyjádřit celé rodině a přátelům Miloše Říhy upřímnou soustrast,“ uvedl na klubových stránkách člen představenstva Dynama Pardubice Dušan Salfický.

Poprvé k A-týmu Dynama Říha nastoupil v roce 1996, poté se na lavičku Pardubic ještě čtyřikrát vrátil. V sezonách 2002–2003 a 2006–2007 dokráčel s Pardubicemi až do finále extraligy, pokaždé ale odcházel se stříbrnou medailí.

Za celý náš klub vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a přátelům. https://t.co/kXuU8wjTvh — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) September 1, 2020

„Ve Vítkovicích strávil jen malou část své kariéry, ale zapsal se nesmazatelně do historie ostravského hokejového klubu. Miloš Říha se svými výkony výrazně podepsal pod zisk mistrovského titulu 1981, byl to on, kdo v posledním rozhodujícím utkání v Gottwaldově vstřelil dva góly, a Vítkovice tím díky výhře 4:2 potvrdily post šampionů,“ vzpomínaly Vítkovice na svých stránkách.

Ve věku 61 let dnes zemřel bývalý trenér národního týmu i Karlových Varů, pan Miloš Říha. Vedení klubu HC Energie Karlovy Vary vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým. pic.twitter.com/4N2WtRMFfX — HC Energie K. Vary (@hokejkv) September 1, 2020

„Nejen český hokej tak navždy opustila výrazná ikona, velký srdcař a hokejový nadšenec. Odpočívejte v pokoji, Miloši,“ reagovali Berani ze Zlína.

„O jeho hospitalizaci jsme věděli, zpráva o jeho smrti nás ovšem překvapila a zarmoutila,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Český hokej v něm ztrácí velmi výraznou osobnost, někdejšího výborného hráče a později úspěšného trenéra, který se dokázal prosadit nejen doma, ale i v zahraničí. Čest jeho památce!“

Se vzpomínkou přišel také prvoligový Přerov, kde se Říha také zapsal do historie. „Přerovský rodák a odchovanec platil nejprve za výborného hráče a poté za skvělého trenéra. Tým ctící modrožlutou kombinaci v devadesátých letech málem dovedl do extraligy. Dobrou pověst přerovského hokeje poté šířil během působení v předních domácích i zahraničních klubech. Naposledy vedl českou reprezentaci, s níž na loňském mistrovství světa sahal po medaili. HC ZUBR Přerov vyjadřuje touto cestou rodině a všem pozůstalým upřímnou soustrast. Čest památce velké hokejové osobnosti!“